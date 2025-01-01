Мик Джагър и годеницата му Мелани Хамрик направиха рядка съвместна поява на червения килим в Лондон.
Двойката присъства на Балa на Британския музей и позира за снимки заедно. Джагър, на 82 години, беше облечен в синьо-черно сако върху розова риза с копчета, черни дънки и маратонки, докато Хамрик, на 38 години, блестеше в златна рокля без рамене, украсена с цветя.
Бившата балерина допълни визията си с чокър, обеци и — разбира се — впечатляващия си годежен пръстен. Двамата се усмихваха и се държаха за ръце през цялата си гламурозна вечер.
Хамрик защити 44-годишната възрастова разлика между тях, когато Page Six я попита по време на Пролетния бал на New York City Ballet през 2025 г.
„Той е по-млад от мен!“ възкликна тя, добавяйки: „Той е невероятен, наистина е.“
Двамата се запознават през 2014 г., докато Джагър е на турне с Rolling Stones в Япония, където Хамрик пътува с American Ballet Theatre. През 2016 г. двойката посреща син на име Девоаро — осмото дете на рок легендата.
През април Хамрик потвърди в интервю за Paris Match, че тя и Джагър са се сгодили „преди две или три години“.
Все пак тя каза, че не бързат да се женят.
„Може би един ден ще се оженим, може би не“, каза тя пред списанието. „Толкова сме щастливи в настоящия си живот, че бих се страхувала да променя нещо.“
Хамрик се оттегли от танците през 2019 г., след 15 години с American Ballet Theatre. Оттогава тя е написала два страстни романа, вдъхновени от танцовия свят, и през май разкри, че работи усърдно по трети.
Тя намекна, че читателите могат „разбира се“ да очакват известна доза еротика.
„Не искам да се отклонявам от корените си, защото това е забавно, но няма да е толкова тежко, ‘меко-порно’, както казахте,“ обясни тя. „Искам постепенно да навляза в повече разказване на истории.“