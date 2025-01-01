Всички сме запознати с поговорката „Една ябълка на ден държи доктора далеч от мен“, но последните проучвания показват, че ежедневната консумация на едно или две парчета черен шоколад може да донесе редица ползи за здравето. Какаото е богато на флаваноли, съединения от групата на флавоноидите, известни със своите антиоксидантни и противовъзпалителни свойства.

Неотдавнашно проучване на Университета в Съри установи, че хората, които консумират повече флаваноли от какао, както и от други източници като чай, ябълки и грозде, с времето отбелязват по-голямо понижение на кръвното налягане, особено ако то е било високо в началото.

Ползите от черния шоколад: Как помага на сърцето ни

Проучването, публикувано в European Journal of Preventive Cardiology, анализира данни от 145 предишни проучвания. Установеното понижение на кръвното налягане е сравнимо с това, което се наблюдава при някои лекарства, изписвани с рецепта.

Друго изследване, публикувано в British Medical Journal, в което са участвали близо 19 000 души, установи, че хората, които консумират между 150 и 300 грама черен шоколад седмично, са с 21% по-малко изложени на риск от диабет тип 2 в сравнение с тези, които рядко или никога не го консумират.

Допълнителни проучвания сочат потенциална връзка между консумацията на черен шоколад и понижените нива на холестерол и стрес, както и намаленото възпаление в организма.

Отслабване с разум: Как да свалим килограми бързо, но здравословно

„Черният шоколад е богат и на полифеноли, естествени съединения, които се съдържат предимно в плодовете и зеленчуците и които спомагат за развитието на добри бактерии в червата. Малка дневна доза висококачествен черен шоколад може да донесе изненадващи ползи“, заяви Габриел Нюман, диетолог и създател на рецепти за плана за периодично гладуване The Fast 800.

„Флавоноидите в какаото се свързват с подобрено кръвоснабдяване на мозъка, по-добра памет и дори намалена умствена умора. Някои проучвания показват, че редовната консумация на какао с високо съдържание на флавоноиди може да подпомогне когнитивното здраве с напредването на възрастта. Освен това, черният шоколад съдържа съединения, които могат да подобрят настроението чрез повишаване нивата на серотонин и ендорфини“, каза тя.

Шоколатиерът Трейси Дийкън, ръководител на отдела за разработване на нови продукти в Cartwright & Butler, също счита, че черният шоколад „има много потенциални ползи за здравето“, когато се консумира с умереност.

Супер закуски за здрави черен дроб и черва

„Ползите от черния шоколад за подобряване на психическото благосъстояние изглеждат безкрайни, тъй като той спомага за освобождаването на ендорфини и повишаването на серотонина, което от своя страна създава положително настроение“, посочи тя.

Установено е, че черният шоколад може да помогне за задоволяване на желанието за сладкиши след хранене, което ще има положително въздействие както върху физическото, така и върху психическото ни здраве.

Райън Джеймс, съветник по здраве и благосъстояние в Vitality, обясни, че изборът на черен шоколад остава оптималният избор за ползи за здравето.

Храните, които помагат в борбата с депресията и тревожността

„Производителите на шоколад не включват подробности за съдържанието на флаванол – растителен антиоксидант – на етикетите си, така че може да е трудно да се знае точно колко се съдържа в един шоколад. Но като правило 20 г черен шоколад (60% какао) съдържат 34 мг флаваноли, 20 г млечен шоколад съдържат 14 мг флаваноли, а 20 г бял шоколад не съдържат флаваноли“, отбеляза Нюман.

За да станат нещата още по-сложни, млечният и белият шоколад съдържат и по-големи количества захар и мляко, което означава, че съдържат повече калории и нездравословни мазнини в сравнение с тъмния шоколад.

Диетологът препоръчва да се избира черен шоколад с най-малко 70% какаово съдържание „за най-голяма полза и най-малко захар“.