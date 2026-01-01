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Кой ще е първият номиниран воин във Войната на племената тази седмица?

Интензивно предизвикателство за спасение ще определи съдбата на Канарите и Ураганите в екстремната надпревара “Игри на волята” тази вечер. Още преди старта на съревнованието обаче водещата и легенда на българската лека атлетика - Ивет Лалова-Колио, е подготвила изненада, която ще остави двете племена без думи.

Игри на волята
NOVA

В сблъсъка всеки от участниците ще трябва да покаже издръжливост, за да помогне на своя отбор по пътя към спасението, а загубилите ще изпратят един от своите воини на елиминации.

Игри на волята
NOVA

Преди съревнованието на Арената обаче, нов племенен съвет очаква Канарите. След загубата вчера, обитателите на Изолатора ще трябва да определят и първия номиниран участник в Дивия север тази седмица. Кой ще бъде той?

Не пропускайте една от най-зрелищните и легендарни битки в историята на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

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