Момчешката К-поп група BTS се разделя и всеки от изпълнителите поема по свой път, съобщи „Дейли Мейл“.



Популярната южнокорейска банда сподели, че излиза във "временна почивка", за да се занимават със соло кариера, но обещаха да се завърнат "някой ден".

Те обявиха новината по време на годишната си вечеря FESTA, която чества групата, като членът на групата RM заяви, че е време да работят самостоятелно. Няколко от членовете избухнаха в сълзи.



Членовете на групата са: Jungkook, 24 г.; Jin, 29 г.; RM, 27 г.; V, 26 г.; Suga, 29 г.; J-Hope, 28 г.; и Jimin, 26 г.



"Винаги съм си мислел, че BTS е различна от другите групи, но проблемът с К-попа и цялата система за изграждане на идоли, е че не ти дават време да узрееш“, каза RM на събитието. "Трябва да продължаваш да създаваш музика и да правиш нещо“.



А Jimin добави: „Не можем да не мислим за нашите фенове, независимо от всичко, искаме да бъдем такива артисти, които се помнят от нашите фенове. Мисля, че сега започваме да мислим за това какви артисти искаме всеки от нас да бъде запомнен от феновете си. Мисля, че затова сега преминаваме през тежък период, опитваме се да намерим своята идентичност, а това е изтощителен и дълъг процес“.

Това е първата им продължителна почивка в деветгодишната им кариера.



BTS е южнокорейска момчешка група, която е създадена през 2010 г. и дебютира през 2013 г. Известни са още като Bangtan Boys.

Това не е първият път, в който те си вземат почивка. През декември 2021 г. заявиха, че се нуждаят от известно време, за да презаредят. А през 2019 г. също си взеха мини почивка.



През 2021 г. мениджърската компания на групата Big Hit Music заяви в изявление: "Бихме искали да ви информираме, че BTS планират втори официален продължителен период на почивка след първия през 2019 г. BTS останаха активни, за да се ангажират с феновете през 2020 г. и 2021 г. в условията на ситуацията с Covid-19, и постигнаха ослепителни резултати, за да се утвърдят като най-добрите световни артисти. Това също така ще им даде възможност да се насладят, макар и за кратко, на обикновения живот на млади хора на 20 години".



В петък групата издаде последния си албум „Proof“, компилация, съчетаваща някои от най-големите им хитове с неиздавани песни. Пакетът с нови хитове беше придружен от видеоклип към новоизлезлия сингъл „Yet To Com“ (The Most Beautiful Moment), в който членовете на групата са представени в спокойна пустинна обстановка. Обложката на новия албум на BTS включва логото на групата - два трапеца, оформени като полуотворени врати, макар че те са заобиколени от няколко по-абстрактни бели форми на изцяло черен фон.



Антологичният албум „Proof“, който се състои от три компактдиска, включва много различни песни - включително три изцяло нови песни - които отразяват мислите и идеите на членовете относно миналото, настоящето и бъдещето на BTS“, се казва в анотацията.



Във видеоклипа към новата песен „Proof Yet To Come“ (The Most Beautiful Moment) групата е представена седнала в средата на пустинята, облечени в еднакви бели костюми. След това се вижда пикап, който се движи през пустинята, което сигнализира за промяна, като рапърите се преобличат в различни костюми на фона на пясъчни дюни в кинематографично забавен режим. Видеоклипът завършва със странна нотка, след като приключва с всичките седем членове, седящи в училищен автобус в пустинята на фона на тиха заобикаляща ги музика.