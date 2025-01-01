С "Арко" (Arco) на французина Уго Биенвеню холивудската звезда Натали Портман бележи първата си изява като копродуцент на анимация, водена от желанието да прави филми, които създават по-добър свят за децата, предаде АФП.

Актрисата, известна с ролите си в "Леон", "Черният лебед" и "Тор", гостува на фестивала "Люмиер" в Лион, Франция, за да представи тази екофутуристична приказка, на която е копродуцент и в чиято английска версия озвучава един от персонажите.

Носител на Голямата награда на фестивала в Анси и за кратко време смятан за кандидат да представи Франция на "Оскар"-ите за най-добър международен филм, "Арко" разказва историята на момче със същото име, което живее в далечното бъдеще в хармония с природата.

Дъгата му позволява да пътува във времето. Арко обаче губи контрол над първия си полет и попада в друго бъдеще, по-близко до нашето, помрачено от повтарящи се климатични катастрофи. Там той среща Айрис, момиченце на същата възраст, което ще направи всичко възможно, за да може той да се върне у дома. Филмът завършва с призив за вяра в силата на творчеството и способността му да променя нещата.

"Искаме да правим филми, създаващи по-добър свят за нашите деца, такива, които можем да споделяме с тях", каза Натали Портман, самата тя майка на две деца, на премиерата на "Арко".

Актрисата вече има опит като продуцент на игрални филми. "Арко" обаче бележи първата й изява в продуцирането на анимационен филм. Дълъг процес, в който тя се впуска заедно със Софи Мас - нейната партньорка в продуцентската компания Mountain A.

"Изминаха пет години от стартирането на проекта до излизането му по екраните. Този период, характерен за света на анимацията, предоставя ценно време за създаването на история", казва актрисата, която озвучава майката на Айрис в английската версия.



Нарисуван в 2D формат, някои виждат в работата на Уго Биенвеню френския отговор на въображението на Хаяо Миядзаки, съосновател на прочутото японско студио "Гибли".

Натали Портман е очарована от уникалния артистичен талант на французина, който описва проекта си на двете продуцентки като "спомен от бъдещето".



Актрисата се прочу на 14-годишна възраст с ролята си в "Леон" на Люк Бесон. През тридесетгодишната си кариера Портман е снимала с големи имена в киното като Майкъл Ман, Джордж Лукас, Майк Никълс, Дарън Аронофски, Тод Хейнс.

Холивудската звезда каза по време на майсторски клас в рамките на фестивала "Люмиер", че се е впуснала в продуцирането от любов към киното и с желанието да насърчава режисьори.



"Арко" беше представен на кинофестивала в Кан, преди през юни да получи най-високото отличие на Международния фестивал за анимационни филми в Анси.



"Арко" излиза на 22 октомври на голям екран във Франция и 14 ноември в САЩ.