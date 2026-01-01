Египетски археолози откриха рядък воден ритуален комплекс в древния град Пелузий - днес Тел ал Фарама, посветен на божеството Пелузий. Находката променя дългогодишните представи за селището и ролята му в античността, обяви Министерството на туризма и паметниците на културата на Египет.

Първоначалните разкопки през 2019 г. разкриват само една четвърт от кръгла структура от червени тухли, което кара изследователите да предположат, че става дума за сграда на градския сенат. Последвалите изследвания обаче разкриват много по-сложен план, включващ множество входове и обширна хидравлична система, обяснява ръководителят на мисията Хишам Хюсеин.

В архитектурно отношение структурата представлява впечатляващ синтез от стилове. Съчетанието от древноегипетски традиции, елинистични и римски влияния е свидетелство за културните взаимодействия, оформили облика на Древен Египет в по-късните периоди.

В сърцето на комплекса се намира кръгъл басейн с приблизителен диаметър 35 метра. Чрез връзка с Пелузийския ръкав на Нил резервоарът е бил пълнен с богата на наноси вода - символ на бога Пелузий, чието име произлиза от гръцката дума pelos, означаваща „кал“. Около басейна се простира сложна система от канали за отводняване, а квадратна платформа в центъра му вероятно е поддържала монументална статуя на божеството.

Археологическите данни сочат, че съоръжението е било използвано почти осем века - от II век пр. Хр. до VI век.

Пелузий е бил един от най-важните градове в най-източната част на делтата на Нил. Намира се на 30 километра югоизточно от Порт Саид, където от Средиземно море се влиза в Суецкия канал.