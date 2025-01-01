Археолози са открили 2000-годишни останки от древен египетски кораб край бреговете на Александрия.

Водолазите са намерили корпуса на плавателния съд – над 35 метра дълъг и около 7 метра широк – потънал в пристанището край остров Антиродос, съобщи Европейският институт за подводна археология (IEASM), цитиран от АФП.

Древният град Александрия потъва безвъзвратно

По корпуса е открит гръцки надпис, който вероятно датира от първата половина на I век сл. Хр. и подкрепя хипотезата, че корабът е построен в Александрия.

Плавателният съд „вероятно е имал пищно украсена каюта и изглежда е бил задвижван изцяло с гребла“, допълва базираният в Александрия институт.

Градът е основан от Александър Велики през 331 г. пр. Хр. Серия земетресения и приливни вълни впоследствие потапят остров Антиродос, който е преоткрит през 1996 г.

Пътуване във времето: Какво ни завещаха древните цивилизации

През годините водолазите са извадили статуи, монети и други находки, част от които са изложени в Гръко-римския музей в Александрия. Директорът на IEASM Франк Годио наскоро публикува изложение за Антиродос и храма на Изида въз основа на десетилетия проучвания под водата.

Според института бъдещите изследвания на новооткрития кораб „обещават вълнуващо пътешествие в живота, религията, богатството и водните удоволствия на древен римски Египет“.

Порода кучета, боготворена от древните египтяни, е презирана днес

Александрия е дом на множество древни руини и исторически богатства, но като втори по големина град в Египет остава силно уязвима от климатичните промени и покачването на морското равнище. Тя потъва с над три милиметра годишно.

Дори при най-оптимистичния сценарий на ООН една трета от Александрия ще бъде под вода или необитаема до 2050 г.