Диетоложката Карълайн Томасън изброи най-добрите протеинови храни за отслабване след 40. Думите ѝ са цитирани от Eat This, Not That!



Tя обясни, че протеинът ви помага да се чувствате сити и да не бъдете гладни за дълго време. Това ви позволява да не преяждате и да избягвате ненужните леки закуски. Тя предложи да добавите сьомга към диетата, тъй като е богата на протеини и омега-3 мастни киселини.



Също така диетоложката съветва да се яде поне едно яйце на ден. Според нея този продукт, освен протеини, съдържа витамин D, разтворимото хранително вещество холин и желязо. Друг продукт, който тя препоръчва, е гръцкото кисело мляко, което може да бъде овкусено с горски плодове, гранола и канела.



За хора над 40 години и особено жени, които са преживели менопауза, Томасън съветва да ядат зелен фасул, богат на фитоестроген, протеини и фибри. Според нейното обяснение в менопаузата фитоестрогените действат като лека хормонно заместителна терапия.



По-рано беше съобщено за американски диетолози, които посочиха начини да се отървете от мазнините в корема след 50-годишната възраст. Според Мишел Фулсуксомбати с възрастта трябва да се стремите да увеличите количеството фибри в диетата до 21-30 грама на ден.