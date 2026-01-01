Американската актриса Деми Мур честити рождения си ден на бившия си съпруг Брус Уилис, който на 19 март стана на 71 г., с нови снимки на звездата, страдаща от фронтотемпорална деменция. Тя публикува съобщението в Instagram.

Състоянието на Брус Уилис се е влошило

По-рано този месец Мур публикува нови снимки на звездата от „Умирай трудно“, на които е с двегодишната си внучка Луета, и придружи трогателните изображения с ред от емблематичната песен на Бийтълс. „Всичко, от което се нуждаеш, е любов. Честит рожден ден!“, написа тя.

Брус Уилис напусна Холивуд през пролетта на 2022 г. поради сериозни здравословни проблеми. Съобщаваше се, че актьорът е спрял да ходи, да чете и да говори поради прогресивна деменция.

Според приятелите му той все още не знае за диагнозата си и просто продължава да живее, получавайки цялата необходима подкрепа от близките си.