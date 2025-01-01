Преди часове Венецианската лагуна стана сцена на мащаба операция. В нея участваха бреговата охрана, пожарникарите, Финансовата гвардия, Гражданската защита на Венеция, венецианската полиция и експерти, специализирани в изследвания на морските бозайници от университета в Падуа. Операцията беше координирана от пристанищните власти на Венеция, разказва БТА, позовавайки се на италиански медии.

Мащабната акция не беше породена от някакво бедствие или престъпно деяние. Обект на операцията беше делфин, наречен от венецианците Мимо, обитаващ едно от най-оживените места на Венецианската лагуна – зоната пред площад „Сан Марко“. Делфинът Мимо беше забелязан в този район за първи път преди повече от месец. Той постепенно се превърна в истинска атракция за венецианците и за гостите на Ла Серенисима ("Най-спокойната" на италиански - бел. ред.).

Зоната, в която морският индивид, избра да пребивава, обаче е доста натоварена откъм морски трафик. В така наречения басейн на „Сан Марко“ пред едноименния площад и Двореца на дожите се събират водите на Големия венециански канал и на канала „Джудека“. От тази зона тръгват корабите, минаващи през тези два канала. Оттам тръгват и кораби за островите Мурано, Сан Джорджо Маджоре, Джудека и Лидо ди Венеция.

В тази зона минават и корабчета, водещи към летището „Марко Поло“ на Венеция, към Градините на Венецианското биенале и към историческия комплекс „Арсенал“. В този район има и терминал за кораби, които докарват така наречените еднодневни туристи от съседни на Венеция райони като например Пунта Сабиони. В зоната се намират няколко от най-скъпите хотели във Венеция, ето защо непрестанно оттам преминават частни таксита и частни лодки. Наблизо има и спирка за гондоли на градския транспорт, осигуряващи за местите жители и за туристите срещу малка сума, прекосяване на ключови канали в града.

Делфинът Мимо избра да бъде част от цялото това морско оживление и предизвика още по-голямо увеличение на морския трафик. Откакто новината за неговото постоянно присъствие там беше разпространена от италиански медии, много туристи и венецианци започнаха да организират акции с лодки, за да го дебнат. Те се опитваха да се приближат колкото се може по-близо до Мимо, за да му подхвърлят храна, топка за игра или просто да си направят селфи с него.

Заради перманентното присъствие на делфина в зоната, лодките и корабчетата бяха принудени да се движат с по-малка скорост, за да не се стигне до сблъсък с морския обитател. Това доведе и до закъснения в графика на движение на корабчетата на градския транспорт. Не веднъж имаше и случаи, когато внезапната поява на Мимо принуди лодки рязко да сменят курса, в резултат на което нарасна и рискът от катастрофа.

Първоначално учени от Природонаучния музей на Венеция и от Университета в Падуа, започнали да наблюдават делфина, казаха, че той не е в опасност в лагуната и че поведението му показва, че той не е стресиран и се чувства като в свои води. Според тях той е избрал това място, защото получавал редовно храна от туристите. Учените смятаха също, че тъй като по това време на годината водите на Венецианската лагуна са по-солени, делфинът се чувства в тях така, както би се чувствал в солените води на Адриатическо море.

Постепенно учени обаче започнаха да изразяват безпокойство заради засиления интерес към Мимо. Те отправиха предупреждение към венецианци и туристи да не се доближават прекалено близо до делфина, да не се опитват да си правят селфи с него и да не го тормозят с присъствието си. В допълнение учените изтъкнаха все по-нарастващия риск от сблъсък на морския обитател с някое водно превозно средство, който би могъл да се окаже фатален за Мимо.

Според някои издания като „Гадзетино“ и „Полезине 24“ наблюдаващите делфина учени са забелязали по тялото му следи от наранявания, което е засилило безпокойството им. Паралелно с това на площад „Сан Марко“ природозащитници организираха флашмоб, чрез който поискаха по-голяма защита за морския обитател. Беше организирана и подписка с настояване делфинът да бъде изведен от Венецианската лагуна, припомня „Оупън онлайн“.

Ето защо, за да се гарантира сигурността на делфина, вчера в продължение на няколко часа във Венецианската лагуна се проведе мащабната морска операция. Плавателни съдове на всички участници в операцията прехванаха Мимо с помощта на сонар и го поведоха първо към зоната на Градините на Биеналето, където водите са по-дълбоки, а морският трафик е по-малък.

През това време изследователи и водолази с помощта на специални технически средства породиха неприятен, но не и вреден за делфините звук, който ги отдалечава от определено място. В резултат на тази операция Мимо беше насочен към морския канал „Орфано“ и след като поплува из него, той се озова край остров Санта Мария дела Грация, откъдето беше забелязан да се отправя по посока на южния край на Венецианската лагуна, разказва АНСА.

Цялата операция приключи вчера по обед местно време. Но въпреки всички усилия и въпреки всички използвани технологии след няколко часа делфинът беше забелязан отново в басейна Сан Марко, пишат „Венеция тудей“ и „Гадзетино“. Това наложи задействането на резервен план, разработен от участниците в операцията. Планът предвижда разполагане на постоянна звукова бариера в района, която ще издава звуци, долавяни само от Мимо и ще го разубеждава да се доближава дотам.

Историята на Мимо и вчерашната операция по извеждането му от Венецианската лагуна породиха и алегорични тълкувания в някои италиански медии. На някои от тях гостуващият на Венеция Мимо напомни за туристите, заливащи Венеция и водещи до феномена на сръхтуризма, с който властите на града се опитват да се борят, като въвеждат входна такса през определени пролетни и летни дни. За първи път таксата беше въведена миналата година и беше от 5 евро. Тази година таксата беше от 10 евро и беше в сила за общо 54 дни. Тя беше в сила за онези туристи, които не нощуват във Венеция, а идват там на еднодневни екскурзии от околните населени места, където нощуват на по-ниски цени.

Тази година за общо 54 дни венецианската община събра постъпления от 5,4 милиона евро, платени от 270 000 туристи, отбелязва изданието „Венеция тудей“. Тези средства са предназначени за бюджета на общината.

През 2026 г. отново еднодневните туристи ще плащат входна такса за Венеция, като тя ще е в сила в продължение на общо 60 дни през април (3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 април), май (1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 май), юни (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 юни) и юли (3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 юли), припомня „Венеция тудей“. Това са месеците, в които има поредица от религиозни и национални празници в Италия. През април и май във Венеция се откриват и Биеналетата на изкуството и на архитектурата, продължаващи до края на ноември, но привличащи обичайно много посетители в първите си месеци.

Такса за достъп до Венеция засега не се предвижда по време на Венецианския карнавал (от 31 януари 2026 г. до 17 февруари 2026 г.). Обичайно обаче и тогава градът отчита наплив на много туристи от цяла Италия и от цял свят.

В опит да приканят туристите да посещават Венеция през други периоди от годината, властите на града от девет години организират например през септември Седмица на стъклото, по време на която в галерии, музеи и палати на града и на околните острови Бурано, Мурано, Джудека и Сан Джорджо Маджоре, са представени много произведения на „стъкленото изкуство“.

Историята с делфина Мимо, превърнал се в безплатна атракция във Венеция, обаче напомни и за друг аспект на свръхтуризма във Венеция. В града се наблюдава все по-често тенденция туристите да пристигат с нискотарифни авиокомпании до летището в Тревизо или до летище „Марко Поло“. След като отседнат в района на Венеция, тези туристи се стичат във Венеция, за да разгледат там всичко, което може да се види най-вече безплатно. Тъй като в повечето случаи тези туристи пътуват само с ръчен багаж, те се открояват с това, че освен да разглеждат всички безплатни туристически атракции във Венеция, се въздържат да купуват каквото и да било, което се предлага в града, като например произведения на изкуството от муранско стъкло или традиционни сувенири, като венециански маски или карнавални костюми.

Всичко това се отразява негативно на венецианския икономически модел, отбелязва „Кориере дела сера“. Делфинът Мимо, превърнал се в поредната безплатна туристическа атракция, е алегория на евтиния туризъм – нещо, което обижда кореняците венецианци, според които техният град от туристическа перла се е превърнал в атракционен парк.

Някои обаче съзряха в историята с делфина Мимо и най-вече в опита той да бъде „изселен“ от Венецианската лагуна още една алегория. В нея морският бозайник напомня за всички онези кореняци венецианци, изселили се от Венеция под принудата на свръхтуризма и на увеличението на цените, присъщи за населените места-магнити за туристите, както и под принудата на целия икономически модел на Венеция, разчитащ основно на туризма.

Във Венеция местното население не спира да намалява. Местните жители са под 48 000, алармира изданието „Пост“. За сравнение преди 10 години те са били близо 55 600, а през 2005 г. – 62 000. Миналата година жителите на Венеция бяха 48 490.