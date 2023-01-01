Деветима са кандидатите за кметския стол във Враца.
Ето кои са кандидат-кметовете:
Красимир Илиев Богданов - МК „ВМРО – БНД (НДСВ, БСД – Евролевица, партия Консервативна България, БДФ)“;
1. Иван Георгиев Иванов - БСП за България;
7. Калин Ангелов Каменов - ПП ГЕРБ;
14. Ангел Александров Василев - Граждани за общината;
21. Цветан Иванов Борисов - ПП Има такъв народ;
24. Йордан Иванов Малджански – Коалиция алтернатива на гражданите;
28. Милчо Атанасов Стефанов - Левицата!;
42. Ивайло Василев Папов – Възраждане;
66. Кирил Светозаров Кунгалов - Коалиция Продължаваме промяната – Демократична България.
Кандидати за общински съветници:
МК „Новото време“
101. Борислав Константинов Банчев
102. Николай Емилов Николов
103. Христо Найденов Найденов
104. Виктор Петков Кръстев
105. Светлин Николаев Герасимов
106. Марин Иванов Цветков
107. Стоян Веселинов Василев
108. Камелия Борисова Лазарова
109. Найден Христофоров Василев
110. Огнян Цветанов Симеонов
111. Захари Христов Зарков
112. Ангел Цветков Ангелов
113. Ганчо Радославов Славов
114. Веселина Николаева Иванова
115. Агнеса Цветанова Тодорова
116. Цветина Юриева Маркова
117. Стоил Аврамчев Стойчев
118. Анимир Веселинов Ангелов
119. Гергана Пепиева Николова
120. Каролина Лазарова Краева
121. Венелин Ценов Петров
122. Поля Цветанова Любенова
123. Десислава Иванова Цупарска
124. Милен Митков Каменов
125. Марио Димитров Вълков
126. Ивайло Томов Стефанов
127. Анелия Веселинова Кирилова
128. Георги Пламенов Гурзов
129. Тотко Николаев Ценов
130. Пламен Кирилов Лилов
131. Цветан Стоянов Цонов
132. Димитър Тодоров Димитров
133. Борислав Кирилов Борисов
134. Петър Георгиев Банчев
135. Борислав Христов Борисов
136. Ангел Иванов Иванов
МК „Бъдеще за Родината“
101. Станислав Иванов Попов
102. Диляна Иванова Давидкова
103. Павлин Иванов Коцев
104. Гергана Тодорова Русинова
105. Екатерина Георгиева Илиева
106. Анелия Георгиева Дамянова
107. Мирослав Георгиев Ангелов
108. Ива Емилова Кордова
109. Ивайло Валентинов Петков
110. Стефан Цветанов Стаменов
111. Младен Георгиев Младенов
112. Нацко Георгиев Нацков
113. Любка Димитрова Иванова
114. Василена Христославова Вачева
115. Момчил Красимиров Маринов
116. Ивайло Венков Иванов
117. Мария Петрова Петрова
118. Людмил Илиянов Генов
119. Росен Георгиев Бончев
120. Стефан Йорданов Стефанов
121. Красимир Георгиев Ценов
122. Цветан Петков Ценов
123. Коцо Стаменов Коцов
124. Светлана Дамянова Кръстева-Вълкова
125. Цветан Ангелов Дочев
126. Екатерина Юриева Кацарска
127. Евгени Ганов Крумов
128. Христо Кръстев Христов
129. Ивайло Йотов Събков
130. Калин Валентинов Котов
131. Калина Георгиева Петрова
132. Ивайло Иванов Димитров
133. Христо Илиев Христов
134. Добри Василев Костов
135. Данаил Иванов Петков
136. Красимир Михайлов Михайлов
137. Михаил Ивов Михайлов
МК „ВМРО – БНД (НДСВ, БСД – Евролевица, партия Консервативна България, БДФ)“
101. Красимир Илиев Богданов
102. Момчил Иванчев Младенов
103. Красимир Симеонов Ангелов
104. Томас Николаев Петров
105. Момчил Пламенов Янков
106. Пламен Ананиев Тошев
107. Красимир Тошев Илиев
108. Бетина Ивайлова Иванова
109. Ивайло Руменов Иванов
110. Красимир Тодоров Петров
111. Красимир Николов Григоров
112. Владимир Георгиев Ценов
113. Цветан Петров Коцев
114. Дана Димитрова Савчева
115. Христо Ценов Николов
116. Владилен Иванов Кръстев
117. Румяна Цветанова Витньова
118. Станимир Руменов Симеонов
119. Анелия Георгиева Иванова
120. Веселин Иванов Илиев
121. Димитър Данчев Ганчев
122. Ралица Добрева Георгиева
123. Пламен Цанков Петров
124. Ивайло Александров Димитров
125. Светлин Генадиев Стойков
126. Иван Василев Иванов
127. Петя Петрова Валентинова
128. Цветослав Петков Генов
129. Асен Христов Методиев
130. Петя Иванова Георгиева
131. Ангел Димитров Кацарски
132. Йонко Георгиев Христов
133. Валентина Димитрова Котова
134. Петър Недков Наков
135. Емилия Кирилова Стоименова
136. Нешо Вълов Нешов
137. Мая Методиева Младенова
Румен Димитров Антов
101. Румен Димитров Антов
1. БСП за България
101. Иван Георгиев Иванов
102. Цветелина Върбанова Дамяновска
103. Павлин Никифоров Петров
104. Лъчезар Ангелов Генов
105. Славей Милетиев Григоров
106. Йордан Кирилов Христов
107. Адриан Руменов Тодоров
108. Албена Георгиева Топашка
109. Ивайло Кирилов Димитров
110. Иван Иванов Василев
111. Илия Христов Христов
112. Кирил Венциславов Ангелов
113. Константин Валериев Грамчев
114. Татяна Валентинова Попова
115. Даниел Цветиев Цеков
116. Цена Младенова Димитрова- Иванова
117. Тихомир Милчев Чокойски
118. Джъстин Цветомиров Цеков
119. Цветелина Гошова Петрова
120. Емил Бонев Алексов
121. Генади Красимиров Тодоров
122. Людмил Тодоров Игнатов
123. Мария Аксиниева Котова
124. Пламен Ангелов Злидолски
125. Стефан Ганчев Стефанов
126. Красимир Иванов Дамянов
127. Слави Иванов Младенов
128. Силвия Христова Петрова
129. Маргарита Николова Стоянова
130. Невена Ангелова Цекова
131. Славчо Христов Савчев
132. Светослав Валентинов Иванов
133. Георги Тошков Георгиев
134. Явор Дамянов Якимов
135. Марияна Лилова Каменова
136. Катерина Йонкова Горанчева
137. Гаврил Димитров Гергов
7. ПП ГЕРБ
101. Калин Ангелов Каменов
102. Иво Кирилов Ралчовски
103. Владимир Христов Христов
104. Сашка Иванова Александрова
105. Владимир Янков Миленков
106. Наташка Иванова Велчовска
107. Нина Василева Дакева
108. Мария Вескова Симеонова
109. Вероника Емилова Ценова
110. Моника Пламенова Ангелова
111. Петя Янева Долапчиева
112. Александър Пламенов Владимиров
113. Момчил Димитров Калистратов
114. Мартин Руменов Стойчевски
115. Димитър Георгиев Пеев
116. Светослав Калинов Арнаудов
117. Цветелина Николаева Здравкова
118. Ивайло Димитров Иванов
119. Димитър Алексиев Димитров
120. Гроздан Володиев Темнишки
121. Никола Руменов Бърцев
122. Димитър Ивов Върганов
123. Мариана Митева Петкова
124. Тонка Милева Иванова
125. Славян Евгениев Ставрев
126. Цветанка Георгиева Генкова
127. Лора Стефчова Младенова - Атанасова
128. Юлиян Димитров Георгиев
129. Димитър Руменов Стоманярски
130. Пламена Иванова Цветанова
131. Петя Тодорова Викторова - Устрелска
132. Калина Стефанова Стефанова
133. Тони Димитрова Иванова
134. Йоана Мариусова Иванова
135. Диана Иванова Николичева
136. Даниела Ленинова Чобанова
137. Владимир Петров Тодоров
12. Български гласъ
101. Мирослав Пламенов Ангелов
102. Цветомир Николаев Стоев
103. Ивалина Цветанова Николова
104. Венелин Людмилов Янков
105. Георги Димитров Генов
106. Вероника Ангелова Георгиева
107. Веселин Цветелинов Георгиев
108. Николай Юриев Методиев
109. Мария Красимирова Костова
110. Лилия Даниелова Георгиева
111. Владислав Евгениев Климов
112. Александър Ценов Владимиров
113. Николай Красимиров Топалски
114. Соня Петрова Вътова
115. Цветомир Красимиров Цветков
116. Петя Георгиева Петрова
117. Цветомир Митков Димитров
118. Павлин Димитров Миланов
119. Цветелин Крумов Цветков
120. Пламен Милчев Петков
121. Христо Пламенов Христов
122. Мариела Георгиева Петрова
123. Наталия Георгиева Йоцова
124. Николай Георгиев Николов
125. Радослав Валериев Петков
126. Христо Иванов Митов
127. Божидар Тихомиров Николов
128. Даниел Жечков Анев
129. Нели Иванчева Иванчева
130. Иван Пенков Иванов
131. Любомир Пламенов Луканов
132. Тихомир Бориславов Трайков
133. Цветомил Драгомиров Додев
134. Йордан Йорданов Димитров
135. Нина Дениславова Пенкова
136. Илина Ивова Василева
137. Наталия Илиева Пейчева
14. Граждани за общината
101. Ангел Александров Василев
102. Петър Иванов Вълкачовски
20. ПП Български възход
101. Невелин Митков Василев
102. Георги Митов Василев
21. ПП Има такъв народ
101. Цветан Иванов Борисов
102. Иво Венциславов Стефанов
103. Мариела Христова Стефанова
104. Лора Борисова Игнатова
105. Полина Даниелова Миронова
106. Диана Бориславова Машова
107. Нели Страхилова Йотова
108. Емил Христов Марков
109. Вергиния Петрова Маринова
110. Ася Георгиева Коларска
111. Владимир Ценков Димитров
112. Цветослава Даниелова Трифонова
113. Наташа Костадинова Цветкова
114. Христо Николов Иванов
115. Пламен Дамянов Петров
24. Коалиция алтернативата на гражданите
101. Цветан Аврамов Петров
102. Йордан Иванов Малджански
103. Николай Любомиров Ангелов
104. Светлана Богданова Петрова
105. Цено Георгиев Йосифов
25. СДС
101. Ирина Йорданова Иванова
102. Румен Христов Петков
103. Милена Маринова Найденова
104. Ивайло Емилов Йорданов
105. Дамян Митов Петров
106. Галин Богданов Снежанов
107. Диана Севделинова Янкова-Калчева
108. Йордан Николаев Николов
109. Димчо Славчев Петров
110. Грета Пламенова Николова
111. Радослав Спасов Божинов
112. Благовест Максимов Костадинов
113. Никола Евтимов Тодоров
114. Пламен Бориславов Белински
28. Левицата!
101. Мариела Стоянова Стоянова
102. Милчо Атанасов Стефанов
103. Елеонора Славейкова Колева
104. Боян Асенов Иванов
105. Маргарита Спасова Иванова
106. Чавдар Алипиев Колов
107. Петя Миткова Петрова
108. Калин Гошев Кръстев
109. Мария Ивайлова Григорова
110. Красимир Петров Ненин
111. Пламен Ангелов Василев
42. Възраждане
101. Ивайло Василев Папов
102. Лилиан Петков Петков
103. Тихомир Росенов Тодоров
104. Иво Станчев Иванов
105. Александър Красимиров Алипиев
106. Йордан Цветанов Петров
107. Евгени Найденов Спасов
108. Николай Петков Ангелов
109. Розина Петрова Банова
110. Светла Младенова Топалска
111. Илиян Димитров Борисов
112. Стоян Стефанов Стоянов
113. Анелия Кръстева Христова
114. Марийка Петрова Петрова
115. Стефан Викторов Таслаков
116. Теодор Петров Петров
117. Станимир Георгиев Статков
118. Искрен Спасов Савов
119. Даниел Георгиев Димитров
120. Милена Николаева Илиева
61. Коалиция неутрална България (Комунистическа партия на България, Българска комунистическа партия, Партия на българските комунисти, Нова сила, Русофили за възраждане на отечеството)
101. Христо Венецков Божков
102. Теодор Симеонов Цветков
103. Спас Николов Спасов
104. Альоша Ангелов Андреев
105. Огнян Костадинов Димитров
106. Веселин Митков Василев
66. Коалиция продължаваме промяната – Демократична България
101. Кирил Светозаров Кунгалов
102. Владислава Тошева Лакова
103. Деян Иванов Войкин
104. Марина Валериева Ташева
105. Клавдия Костадинова Костова
106. Георги Илков Станишелски
107. Владислав Христов Йотов
108. Христинка Красимирова Петрова
109. Антонио Мариов Димитров
110. Васко Борисов Врачовски
111. Анжело Иванов Иванов
112. Габриела Анатолиева Георгиева
113. Тодор Еленков Тодоров
114. Росен Цеков Кърлов
115. Диан Иванов Дамянов
116. Ивелина Пламенова Стоянова
117. Радослав Петров Котов
118. Цветелина Христова Христова
119. Емил Стефанов Василев
120. Елена Колева Петрова
121. Илинка Славова Маринова
122. Бисер Стоянов Тодоров
123. Любен Иванов Нинов
Ето кои са кандидат-кметовете:
Красимир Илиев Богданов - МК „ВМРО – БНД (НДСВ, БСД – Евролевица, партия Консервативна България, БДФ)“;
1. Иван Георгиев Иванов - БСП за България;
7. Калин Ангелов Каменов - ПП ГЕРБ;
14. Ангел Александров Василев - Граждани за общината;
21. Цветан Иванов Борисов - ПП Има такъв народ;
24. Йордан Иванов Малджански – Коалиция алтернатива на гражданите;
28. Милчо Атанасов Стефанов - Левицата!;
42. Ивайло Василев Папов – Възраждане;
66. Кирил Светозаров Кунгалов - Коалиция Продължаваме промяната – Демократична България.
Кандидати за общински съветници:
МК „Новото време“
101. Борислав Константинов Банчев
102. Николай Емилов Николов
103. Христо Найденов Найденов
104. Виктор Петков Кръстев
105. Светлин Николаев Герасимов
106. Марин Иванов Цветков
107. Стоян Веселинов Василев
108. Камелия Борисова Лазарова
109. Найден Христофоров Василев
110. Огнян Цветанов Симеонов
111. Захари Христов Зарков
112. Ангел Цветков Ангелов
113. Ганчо Радославов Славов
114. Веселина Николаева Иванова
115. Агнеса Цветанова Тодорова
116. Цветина Юриева Маркова
117. Стоил Аврамчев Стойчев
118. Анимир Веселинов Ангелов
119. Гергана Пепиева Николова
120. Каролина Лазарова Краева
121. Венелин Ценов Петров
122. Поля Цветанова Любенова
123. Десислава Иванова Цупарска
124. Милен Митков Каменов
125. Марио Димитров Вълков
126. Ивайло Томов Стефанов
127. Анелия Веселинова Кирилова
128. Георги Пламенов Гурзов
129. Тотко Николаев Ценов
130. Пламен Кирилов Лилов
131. Цветан Стоянов Цонов
132. Димитър Тодоров Димитров
133. Борислав Кирилов Борисов
134. Петър Георгиев Банчев
135. Борислав Христов Борисов
136. Ангел Иванов Иванов
МК „Бъдеще за Родината“
101. Станислав Иванов Попов
102. Диляна Иванова Давидкова
103. Павлин Иванов Коцев
104. Гергана Тодорова Русинова
105. Екатерина Георгиева Илиева
106. Анелия Георгиева Дамянова
107. Мирослав Георгиев Ангелов
108. Ива Емилова Кордова
109. Ивайло Валентинов Петков
110. Стефан Цветанов Стаменов
111. Младен Георгиев Младенов
112. Нацко Георгиев Нацков
113. Любка Димитрова Иванова
114. Василена Христославова Вачева
115. Момчил Красимиров Маринов
116. Ивайло Венков Иванов
117. Мария Петрова Петрова
118. Людмил Илиянов Генов
119. Росен Георгиев Бончев
120. Стефан Йорданов Стефанов
121. Красимир Георгиев Ценов
122. Цветан Петков Ценов
123. Коцо Стаменов Коцов
124. Светлана Дамянова Кръстева-Вълкова
125. Цветан Ангелов Дочев
126. Екатерина Юриева Кацарска
127. Евгени Ганов Крумов
128. Христо Кръстев Христов
129. Ивайло Йотов Събков
130. Калин Валентинов Котов
131. Калина Георгиева Петрова
132. Ивайло Иванов Димитров
133. Христо Илиев Христов
134. Добри Василев Костов
135. Данаил Иванов Петков
136. Красимир Михайлов Михайлов
137. Михаил Ивов Михайлов
МК „ВМРО – БНД (НДСВ, БСД – Евролевица, партия Консервативна България, БДФ)“
101. Красимир Илиев Богданов
102. Момчил Иванчев Младенов
103. Красимир Симеонов Ангелов
104. Томас Николаев Петров
105. Момчил Пламенов Янков
106. Пламен Ананиев Тошев
107. Красимир Тошев Илиев
108. Бетина Ивайлова Иванова
109. Ивайло Руменов Иванов
110. Красимир Тодоров Петров
111. Красимир Николов Григоров
112. Владимир Георгиев Ценов
113. Цветан Петров Коцев
114. Дана Димитрова Савчева
115. Христо Ценов Николов
116. Владилен Иванов Кръстев
117. Румяна Цветанова Витньова
118. Станимир Руменов Симеонов
119. Анелия Георгиева Иванова
120. Веселин Иванов Илиев
121. Димитър Данчев Ганчев
122. Ралица Добрева Георгиева
123. Пламен Цанков Петров
124. Ивайло Александров Димитров
125. Светлин Генадиев Стойков
126. Иван Василев Иванов
127. Петя Петрова Валентинова
128. Цветослав Петков Генов
129. Асен Христов Методиев
130. Петя Иванова Георгиева
131. Ангел Димитров Кацарски
132. Йонко Георгиев Христов
133. Валентина Димитрова Котова
134. Петър Недков Наков
135. Емилия Кирилова Стоименова
136. Нешо Вълов Нешов
137. Мая Методиева Младенова
Румен Димитров Антов
101. Румен Димитров Антов
1. БСП за България
101. Иван Георгиев Иванов
102. Цветелина Върбанова Дамяновска
103. Павлин Никифоров Петров
104. Лъчезар Ангелов Генов
105. Славей Милетиев Григоров
106. Йордан Кирилов Христов
107. Адриан Руменов Тодоров
108. Албена Георгиева Топашка
109. Ивайло Кирилов Димитров
110. Иван Иванов Василев
111. Илия Христов Христов
112. Кирил Венциславов Ангелов
113. Константин Валериев Грамчев
114. Татяна Валентинова Попова
115. Даниел Цветиев Цеков
116. Цена Младенова Димитрова- Иванова
117. Тихомир Милчев Чокойски
118. Джъстин Цветомиров Цеков
119. Цветелина Гошова Петрова
120. Емил Бонев Алексов
121. Генади Красимиров Тодоров
122. Людмил Тодоров Игнатов
123. Мария Аксиниева Котова
124. Пламен Ангелов Злидолски
125. Стефан Ганчев Стефанов
126. Красимир Иванов Дамянов
127. Слави Иванов Младенов
128. Силвия Христова Петрова
129. Маргарита Николова Стоянова
130. Невена Ангелова Цекова
131. Славчо Христов Савчев
132. Светослав Валентинов Иванов
133. Георги Тошков Георгиев
134. Явор Дамянов Якимов
135. Марияна Лилова Каменова
136. Катерина Йонкова Горанчева
137. Гаврил Димитров Гергов
7. ПП ГЕРБ
101. Калин Ангелов Каменов
102. Иво Кирилов Ралчовски
103. Владимир Христов Христов
104. Сашка Иванова Александрова
105. Владимир Янков Миленков
106. Наташка Иванова Велчовска
107. Нина Василева Дакева
108. Мария Вескова Симеонова
109. Вероника Емилова Ценова
110. Моника Пламенова Ангелова
111. Петя Янева Долапчиева
112. Александър Пламенов Владимиров
113. Момчил Димитров Калистратов
114. Мартин Руменов Стойчевски
115. Димитър Георгиев Пеев
116. Светослав Калинов Арнаудов
117. Цветелина Николаева Здравкова
118. Ивайло Димитров Иванов
119. Димитър Алексиев Димитров
120. Гроздан Володиев Темнишки
121. Никола Руменов Бърцев
122. Димитър Ивов Върганов
123. Мариана Митева Петкова
124. Тонка Милева Иванова
125. Славян Евгениев Ставрев
126. Цветанка Георгиева Генкова
127. Лора Стефчова Младенова - Атанасова
128. Юлиян Димитров Георгиев
129. Димитър Руменов Стоманярски
130. Пламена Иванова Цветанова
131. Петя Тодорова Викторова - Устрелска
132. Калина Стефанова Стефанова
133. Тони Димитрова Иванова
134. Йоана Мариусова Иванова
135. Диана Иванова Николичева
136. Даниела Ленинова Чобанова
137. Владимир Петров Тодоров
12. Български гласъ
101. Мирослав Пламенов Ангелов
102. Цветомир Николаев Стоев
103. Ивалина Цветанова Николова
104. Венелин Людмилов Янков
105. Георги Димитров Генов
106. Вероника Ангелова Георгиева
107. Веселин Цветелинов Георгиев
108. Николай Юриев Методиев
109. Мария Красимирова Костова
110. Лилия Даниелова Георгиева
111. Владислав Евгениев Климов
112. Александър Ценов Владимиров
113. Николай Красимиров Топалски
114. Соня Петрова Вътова
115. Цветомир Красимиров Цветков
116. Петя Георгиева Петрова
117. Цветомир Митков Димитров
118. Павлин Димитров Миланов
119. Цветелин Крумов Цветков
120. Пламен Милчев Петков
121. Христо Пламенов Христов
122. Мариела Георгиева Петрова
123. Наталия Георгиева Йоцова
124. Николай Георгиев Николов
125. Радослав Валериев Петков
126. Христо Иванов Митов
127. Божидар Тихомиров Николов
128. Даниел Жечков Анев
129. Нели Иванчева Иванчева
130. Иван Пенков Иванов
131. Любомир Пламенов Луканов
132. Тихомир Бориславов Трайков
133. Цветомил Драгомиров Додев
134. Йордан Йорданов Димитров
135. Нина Дениславова Пенкова
136. Илина Ивова Василева
137. Наталия Илиева Пейчева
14. Граждани за общината
101. Ангел Александров Василев
102. Петър Иванов Вълкачовски
20. ПП Български възход
101. Невелин Митков Василев
102. Георги Митов Василев
21. ПП Има такъв народ
101. Цветан Иванов Борисов
102. Иво Венциславов Стефанов
103. Мариела Христова Стефанова
104. Лора Борисова Игнатова
105. Полина Даниелова Миронова
106. Диана Бориславова Машова
107. Нели Страхилова Йотова
108. Емил Христов Марков
109. Вергиния Петрова Маринова
110. Ася Георгиева Коларска
111. Владимир Ценков Димитров
112. Цветослава Даниелова Трифонова
113. Наташа Костадинова Цветкова
114. Христо Николов Иванов
115. Пламен Дамянов Петров
24. Коалиция алтернативата на гражданите
101. Цветан Аврамов Петров
102. Йордан Иванов Малджански
103. Николай Любомиров Ангелов
104. Светлана Богданова Петрова
105. Цено Георгиев Йосифов
25. СДС
101. Ирина Йорданова Иванова
102. Румен Христов Петков
103. Милена Маринова Найденова
104. Ивайло Емилов Йорданов
105. Дамян Митов Петров
106. Галин Богданов Снежанов
107. Диана Севделинова Янкова-Калчева
108. Йордан Николаев Николов
109. Димчо Славчев Петров
110. Грета Пламенова Николова
111. Радослав Спасов Божинов
112. Благовест Максимов Костадинов
113. Никола Евтимов Тодоров
114. Пламен Бориславов Белински
28. Левицата!
101. Мариела Стоянова Стоянова
102. Милчо Атанасов Стефанов
103. Елеонора Славейкова Колева
104. Боян Асенов Иванов
105. Маргарита Спасова Иванова
106. Чавдар Алипиев Колов
107. Петя Миткова Петрова
108. Калин Гошев Кръстев
109. Мария Ивайлова Григорова
110. Красимир Петров Ненин
111. Пламен Ангелов Василев
42. Възраждане
101. Ивайло Василев Папов
102. Лилиан Петков Петков
103. Тихомир Росенов Тодоров
104. Иво Станчев Иванов
105. Александър Красимиров Алипиев
106. Йордан Цветанов Петров
107. Евгени Найденов Спасов
108. Николай Петков Ангелов
109. Розина Петрова Банова
110. Светла Младенова Топалска
111. Илиян Димитров Борисов
112. Стоян Стефанов Стоянов
113. Анелия Кръстева Христова
114. Марийка Петрова Петрова
115. Стефан Викторов Таслаков
116. Теодор Петров Петров
117. Станимир Георгиев Статков
118. Искрен Спасов Савов
119. Даниел Георгиев Димитров
120. Милена Николаева Илиева
61. Коалиция неутрална България (Комунистическа партия на България, Българска комунистическа партия, Партия на българските комунисти, Нова сила, Русофили за възраждане на отечеството)
101. Христо Венецков Божков
102. Теодор Симеонов Цветков
103. Спас Николов Спасов
104. Альоша Ангелов Андреев
105. Огнян Костадинов Димитров
106. Веселин Митков Василев
66. Коалиция продължаваме промяната – Демократична България
101. Кирил Светозаров Кунгалов
102. Владислава Тошева Лакова
103. Деян Иванов Войкин
104. Марина Валериева Ташева
105. Клавдия Костадинова Костова
106. Георги Илков Станишелски
107. Владислав Христов Йотов
108. Христинка Красимирова Петрова
109. Антонио Мариов Димитров
110. Васко Борисов Врачовски
111. Анжело Иванов Иванов
112. Габриела Анатолиева Георгиева
113. Тодор Еленков Тодоров
114. Росен Цеков Кърлов
115. Диан Иванов Дамянов
116. Ивелина Пламенова Стоянова
117. Радослав Петров Котов
118. Цветелина Христова Христова
119. Емил Стефанов Василев
120. Елена Колева Петрова
121. Илинка Славова Маринова
122. Бисер Стоянов Тодоров
123. Любен Иванов Нинов