Министърът на външните работи на Китай Ван И е на официално посещение в България. Той ще се срещне с българския външен министър Велислава Петрова, предава БНР.

Двамата ще обсъдят отношенията между София и Пекин, възможностите за развитие на сътрудничеството в сфери от взаимен интерес, както и актуални международни теми. След разговорите Велислава Петрова и Ван И ще направят изявление пред медиите.

България е част от обиколката на китайския първи дипломат в Азербайджан, Хърватия и Черна гора. Четирите държави са важни партньори на Пекин в Югоизточна Европа и са ангажирани с китайската инициатива "Един пояс, един път", насочена към развитието на международната търговия и инфраструктурата.