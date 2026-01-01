Задържаха четирима мъже за купуване на гласове в Хасковско, съобщиха от полицията.

На 15 април след съгласуване с прокуратурата, са предприети действия по задържането на заподозрените мъже - на 32, 22, 37 и 33 г., за които са постъпили данни, сочещи организирането, предлагането и даването на парични средства с цел склоняване за гласуване в полза на определен кандидат или политическа партия.

Установени са множество агитационни материали и парични средства, а в мобилен телефон на единият от заподозрените - снимки на лични карти на различни лица.

При претърсване на адресите им в Димитровград и Меричлери са намерени 19 800 евро, за които има предположения, че се използват за закупуване на гласове.

По данни на разследващите налице са безспорни данни за установяване на съпричастност на четиримата в извършването на престъпление против политически права на гражданите.