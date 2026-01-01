Петима души са задържани по подозрение в изборна търговия в област Хасково за последното денонощие. Толкова са образуваните досъдебни производства, съобщи на брифинг директорът на Областната дирекция на МВР Мирослав Христов.

В Харманли маскирани служители на реда доведоха в управлението на МВР 51-годишен мъж. Той е криминално проявен. В жилището му са открити тетрадки с имена, ЕГН-та и суми срещу тях. Лицето няма трудова дейност, но има оперативни данни, че се е занимавал с купуване на гласове и на предишни избори, поясни Христов.

БТА

По негови думи при всички пет случаи - и в Хасково, Димитровград и Ивайловград, има намерени списъци с имена и парични суми срещу тях. Част от арестуваните упражняват лихварство. В операцията срещу престъпленията против политическите права на гражданите на територията на региона, която започна на 18 март и ще продължи до деня на вота, досега има 21 задържани и 16 образувани досъдебни производства, посочи Христов. Получените сигнали за нарушения са 52, съставените предупредителни протоколи - 116.

БТА

В отговор на журналистически въпрос Христов каза, че схемите са две - предлагане на материална облага или опрощаване на предишни дългове. Сумите за гласуване за определен кандидат варират от 40 до 75 евро.

БТА

Днес в Хасково ще пристигнат служебният вътрешен министър Емил Дечев и главният секретар на МВР Георги Кандев. Със служебния министър на труда и социалната политика Хасан Адемов те ще инспектират изпълнението на приоритета за недопускане на инструментите на социалната система за влияние върху избирателните права на гражданите.