Плевенската полиция организира специализирана операция по метода "широкообхватен контрол". Засилено е полицейското присъствие по пътищата на територията на областта, целта е превенция на пътния травматизъм, съобщи старши експерт Мариана Цветкова от пресцентъра на Областна дирекция на МВР (ОД на МВР) – Плевен.

Тя каза още, че Областната дирекция на МВР – Плевен предприема мерки с цел намаляване на пътнотранспортните произшествия със загинали и пострадали граждани и свеждане на нарушенията на Закона за движение по пътищата до минимум.

В акцията участват служители на сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР – Плевен и представители на други структури и институции - служители на Областен отдел "Автомобилна администрация" - Плевен, Агенция "Митници", Агенция "Пътна инфраструктура" – София, Национална агенция за приходите и Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

Конкретната насоченост на проверките е към спазването на правилата за движение по пътищата, техническата изправност и регистрацията на МПС и теглените от тях ремаркета и полуремаркета.

Ще се проверява дали се спазват изискванията за допустимите маси и размери на движещите се по пътищата товарни превозни средства. Ще се проследи и дали водачите, извършващи обществен транспорт на пътници и товари, спазват времената за управление и почивка.

Акценти са още управлението на МПС след употреба на алкохол или наркотични вещества или техните аналози; използването на светлините на превозните средства; използването на обезопасителни колани от водачите и пътниците; използването на детски обезопасителни системи, както и каски от водачите и пътниците на мотоциклети и мотопеди.

Ще се проверява за наличие на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" и необходимите документи на водачите; техническото състояние на ППС, включително и изменение на конструкцията им и документите за превоза на пътници или товари.

От пресцентъра декларират, че служителите на ОД на МВР – Плевен ще бъдат безкомпромисни към всички, които не спазват правилата в Закона за движение по пътищата. Санкциите, предвидени в него, са сериозни и има голяма вероятност недобросъвестните водачи да останат без свидетелство за управление на автомобил.

Старши експерт Цветкова добави че, този вид акции са показали желания превантивен ефект, променяйки поведението на водачите на МПС.

