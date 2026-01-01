Коалиция "Прогресивна България", с която президентът Румен Радев (2016-2026) влезе в активната политика, представи в Националния дворец на културата (НДК) своята програма, като акцентира върху идеите си за икономическото развитие на страната. Сред акцентите са създаване на инвестиционен омбудсман, изкуствен интелект за контрол на публичните финанси, защита на бизнеса, административна реформа и дигитализация, образование с фокус върху технологии и дуално обучение, акцент върху профилактиката и превенцията в здравеопазването.

Според предварителната заявка ще бъдат обявени приоритетите на коалицията за "ускорено икономическо развитие и за демонтаж на олигархичния модел". Формацията ги вижда в четири стъпки - чрез утвърждаване върховенство на закона, въвеждане на институционални механизми против повторно завладяване, ликвидиране на олигархичния контрол върху политическия процес и медиите, пресичане на достъпа до публичния ресурс и рекета върху бизнеса.

Преди програмата да бъде обявена, Радев посочи няколко от приоритетите на „Прогресивна България“. „Първостепенна задача е в следващото Народно събрание да има мнозинство от 2/3, да бъде сменен Висшият съдебен съвет и да бъде избран нов легитимен главен прокурор, заяви той.

„Знаете, че това може и да не се случи. Зависи от математиката в Народното събрание, зависи от силите, които движат присъстващите в това Народно събрание. Няма да останем заложник на евентуален политически блокаж, а ще продължим да работим паралелно – за реформиране на службите и МВР, за разкриване и пресичане на корупционни схеми, за събиране на годни за съда доказателства, защото все някога ще им дойде времето. За още по-интензивна работа с нашите партньорски служби и правителства, така че да установяваме активи, банкови сметки, имоти на български граждани зад граница с незаконен произход“, изброи Радев.

Според него трябва да се засили конфискацията на активи и имущество с незаконен и неясен произход, като изрази увереност, че „сред магистратите има българи с морална сила и интегритет“, с които би заложил на „сериозна работа“.

Радев се обяви за демонтаж на олигархичния модел и ускорено икономическо развитие. „Първо - без демонтаж на завладелия България олигархичен модел всякакви следващи управленски конфигурации и техните икономически и социални политики ще попадат отново и отново в плен на олигархията и ще бъдат обречени на провал. Второ - без силна икономика никой от останалите сектори не може да се развива. Трето – времето е ограничено и не може да разгърнем цялата програма“, коментира Румен Радев.

„Нашата амбиция е да формираме управление, което да наложи ясни правила за всички. Управление, което да защити публичния ресурс и да създаде условия за ускорен растеж. Да гарантира сигурност, достойни доходи и перспективи за развитие на всеки български гражданин“, посочи още той Радев.

За изпълнението на тези цели би разработен комплекс от приоритети и мерки, разгърнати в програмата. В нея се посочва, че е необходима всеобхватна програма с конкретни последователни мерки не само за демонтаж, но и за недопускане на повторно завладяване на институциите, освобождаване на бизнеса от рекета на олигархията, свободни медии, борба с неравенствата.

Sigma - изкуствен интелект за контрол на публичните финанси

На събитието стана ясно, че икономическият екип на формацията е разработил нов подход за контрол на публичните финанси, базиран на изкуствен интелект.

Разработихме концепция за система за интегриран граждански мониторинг и анализ с изкуствен интелект или накратко Sigma AI, която да направи така, че всички обществени поръчки да минават предварителен контрол с изкуствен интелект, за да могат да се търсят различни проблеми в тях и да бъдат отстранявани, обясни Иван Василев от екипа.

Sigma AI ще търси проблеми не само с обществените поръчки, но и с всички други разходи, които правят публичните институции, така че да бъде минимизирана възможността за корупция.

Александър Пулев (л), Константин Проданов, Иван Василев и Минко Дудев (д) БТА

Инвестиционен омбудсман

Александър Пулев, също част от екипа на Радев, пък съобщи, че ще бъде предложено създаването на инвестиционен омбудсман. Всяка административна реформа има нужда от независим контрол и надзор и заради това ще предложим създаването на изцяло нова роля – инвестиционен омбудсман, който да защитава инвеститорите в случай на административен произвол.

Ще работим с всички сили България да се превърне в държава, която ускорява иновациите чрез масово внедряване на изкуствен интелект, цялостна административна реформа, обслужване на едно гише, така че хората и бизнесът да си използват по-ефективно времето, заяви той. „България не е бедна държава, България е много лошо управлявана държава, ние знаем как“, каза още Пулев.

Относно управлението на публичните финанси Константин Проданов обясни, че тя се основава на три основни стълба – устойчивост, предвидимост и ефективност. Първо - запазване на текущата данъчна система като основен елемент от нашата конкурентоспособност. Второ - фискална дисциплина и стабилност на публичния дълг. Трето - дългосрочно планиране. В България нещата се правят на парче и без визия, ще променим това, заяви Проданов.

Образование с фокус върху технологии и дуално обучение

Светът на технологиите е много бърз, той е безмилостен - въпросът е дали България ще е печеливша или ще гледа отстрани, каза Минко Дудев. За да спечелим ни трябват правилните умения. Днес децата ни учат по програми, създадени преди ерата на смартфоните и изкуствения интелект. Светът се е променил коренно, но начинът, по който обучаваме децата си, минимално. Ще изградим програми, които са актуални със сегашната среда, фокусирани върху технологиите на утре, заяви Дудев.

Ще акцентираме върху дуалното обучение – това е модел, в който училищата и бизнесът работят ръка за ръка. Ще изградим партньорства между университети, Българската академия на науката и частния сектор. Ще насърчаваме предприемачеството, коментира още Минко Дудев.

Здравеопазване - болнично лечение към профилактика и превенция

В края на представянето на програмата Румен Радев постави като приоритети още изграждането на модерна инфраструктура, осигуряване на евтина енергия за домакинствата и бизнеса, ускорено повишаване на доходите, достъп до качествено образование, трансформиране на модела на здравеопазване от болнично лечение към профилактика и превенция, борба срещу престъпността и разпространението на наркотици и модерна армия. Четирисезонен туризъм и спортът са също сред основните приоритети.

За външната политика Радев заяви, че България трябва да допринася за засилването на съюзите, в които членува. Това вече не става само с лоялност, иска се и компетентност и воля, за да отстояваме нашия национален интерес в тези съюзи. Ако искаме съюзите да бъдат силни, трябва и държавите, които ги формират, да бъдат силни, каза още Румен Радев.