Коалицията „Продължаваме Промяната-Демократична България“ съобщи водачите на листите си за предстоящите на 27 октомври парламентарни избори.
Здравни и образователни експерти, млади кандидати от гражданската квота, специалисти по проблемите на гражданското общество, предприемачи, представители на българските турци и други общности влизат за първи път или се изкачват нагоре в листите на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ за предсрочните парламентарни, посочиха от коалицията.
Новите лица включват: Красимира Величкова, експерт в гражданския сектор (МИР 23 и 24 София), Оханес Паникян, председател на арменската църква (Пловдив и София), Себахтин Гьокче, предприемач (водач в Кърджали), Ивайло Найденов, съпредседател Скейтборд клуб (Бургас), Айлин Пехливанова, предприемач в земеделието и храните (Шумен), Мартина Стефанова, експерт по култура и градска среда, организатор КвАРТал фестивал (24 МИР София), Марин Тихомиров, пастор, Модерно предградие (25 МИР София), Димитър Къцарков, експерт по политика на Близкия изток (София и Велико Търново) и други.
Нагоре в листите се изкачват здравните експерти Васил Пандов (23 МИР София) и Росица Пандова (25 Мир София).
Пълния списък на ПП-ДБ вижте тук:
МИР 1 Благоевград - Андрей Цеков
МИР 2 Бургас - Явор Божанков
МИР 3 Варна - Даниел Лорер
МИР 4 Велико Търново - Людмила Илиева
МИР 5 Видин - Любен Иванов
МИР 6 Враца - Деница Симеонова
МИР 7 Габрово - Богомил Петков
МИР 8 Добрич - Свилен Трифонов
МИР 9 Кърджали - Сабахтин Гьокче
МИР 10 Кюстендил - Георги Стамов
МИР 11 Ловеч - Искрен Арабаджиев
МИР 12 Монтана - Ванина Вецина
МИР 13 Пазарджик - Ивайло Шотев
МИР 14 Перник - Кирил Петков
МИР 15 Плевен - Богдан Богданов
МИР 16 Пловдив град - Асен Василев
МИР 17 Пловдив област - Йордан Иванов
МИР 18 Разград - Джипо Джипов
МИР 19 Русе - Мартин Димитров
МИР 20 Силистра - Богомил Петков
МИР 21 Сливен - Татяна Султанова
МИР 22 Смолян - Михал Камбарев
МИР 23 София град - Кирил Петков
МИР 24 София град - Надежда Йорданова
МИР 25 София град - Акад. Николай Денков
МИР 26 София област - Атанас Славов
МИР 27 Стара Загора - Радослав Рибарски
МИР 28 Търговище - Илина Мутафчиева
МИР 29 Хасково - Асен Василев
МИР 30 Шумен - Акад. Николай Денков
МИР 31 Ямбол - Мирослав Иванов
Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня
Здравни и образователни експерти, млади кандидати от гражданската квота, специалисти по проблемите на гражданското общество, предприемачи, представители на българските турци и други общности влизат за първи път или се изкачват нагоре в листите на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ за предсрочните парламентарни, посочиха от коалицията.
Новите лица включват: Красимира Величкова, експерт в гражданския сектор (МИР 23 и 24 София), Оханес Паникян, председател на арменската църква (Пловдив и София), Себахтин Гьокче, предприемач (водач в Кърджали), Ивайло Найденов, съпредседател Скейтборд клуб (Бургас), Айлин Пехливанова, предприемач в земеделието и храните (Шумен), Мартина Стефанова, експерт по култура и градска среда, организатор КвАРТал фестивал (24 МИР София), Марин Тихомиров, пастор, Модерно предградие (25 МИР София), Димитър Къцарков, експерт по политика на Близкия изток (София и Велико Търново) и други.
Нагоре в листите се изкачват здравните експерти Васил Пандов (23 МИР София) и Росица Пандова (25 Мир София).
Пълния списък на ПП-ДБ вижте тук:
МИР 1 Благоевград - Андрей Цеков
МИР 2 Бургас - Явор Божанков
МИР 3 Варна - Даниел Лорер
МИР 4 Велико Търново - Людмила Илиева
МИР 5 Видин - Любен Иванов
МИР 6 Враца - Деница Симеонова
МИР 7 Габрово - Богомил Петков
МИР 8 Добрич - Свилен Трифонов
МИР 9 Кърджали - Сабахтин Гьокче
МИР 10 Кюстендил - Георги Стамов
МИР 11 Ловеч - Искрен Арабаджиев
МИР 12 Монтана - Ванина Вецина
МИР 13 Пазарджик - Ивайло Шотев
МИР 14 Перник - Кирил Петков
МИР 15 Плевен - Богдан Богданов
МИР 16 Пловдив град - Асен Василев
МИР 17 Пловдив област - Йордан Иванов
МИР 18 Разград - Джипо Джипов
МИР 19 Русе - Мартин Димитров
МИР 20 Силистра - Богомил Петков
МИР 21 Сливен - Татяна Султанова
МИР 22 Смолян - Михал Камбарев
МИР 23 София град - Кирил Петков
МИР 24 София град - Надежда Йорданова
МИР 25 София град - Акад. Николай Денков
МИР 26 София област - Атанас Славов
МИР 27 Стара Загора - Радослав Рибарски
МИР 28 Търговище - Илина Мутафчиева
МИР 29 Хасково - Асен Василев
МИР 30 Шумен - Акад. Николай Денков
МИР 31 Ямбол - Мирослав Иванов
Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня