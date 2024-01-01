Google News Showcase

Instagram

Коалициятасъобщи водачите на листите си за предстоящите на 27 октомвриЗдравни и образователни експерти, млади кандидати от гражданската квота, специалисти по проблемите на гражданското общество, предприемачи, представители на българските турци и други общности влизат за първи път или се изкачват нагоре в листите наПродължаваме Промяната – Демократична Българияза предсрочните парламентарни, посочиха от коалицията.: Красимира Величкова, експерт в гражданския сектор (МИР 23 и 24 София), Оханес Паникян, председател на арменската църква (Пловдив и София), Себахтин Гьокче, предприемач (водач в Кърджали), Ивайло Найденов, съпредседател Скейтборд клуб (Бургас), Айлин Пехливанова, предприемач в земеделието и храните (Шумен), Мартина Стефанова, експерт по култура и градска среда, организатор КвАРТал фестивал (24 МИР София), Марин Тихомиров, пастор, Модерно предградие (25 МИР София), Димитър Къцарков, експерт по политика на Близкия изток (София и Велико Търново) и други.Нагоре в листите се изкачват здравните експерти Васил Пандов (23 МИР София) и Росица Пандова (25 Мир София).МИР 1 Благоевград - Андрей ЦековМИР 2 Бургас - Явор БожанковМИР 3 Варна - Даниел ЛорерМИР 4 Велико Търново - Людмила ИлиеваМИР 5 Видин - Любен ИвановМИР 6 Враца - Деница СимеоноваМИР 7 Габрово - Богомил ПетковМИР 8 Добрич - Свилен ТрифоновМИР 9 Кърджали - Сабахтин ГьокчеМИР 10 Кюстендил - Георги СтамовМИР 11 Ловеч - Искрен АрабаджиевМИР 12 Монтана - Ванина ВецинаМИР 13 Пазарджик - Ивайло ШотевМИР 14 Перник - Кирил ПетковМИР 15 Плевен - Богдан БогдановМИР 16 Пловдив град - Асен ВасилевМИР 17 Пловдив област - Йордан ИвановМИР 18 Разград - Джипо ДжиповМИР 19 Русе - Мартин ДимитровМИР 20 Силистра - Богомил ПетковМИР 21 Сливен - Татяна СултановаМИР 22 Смолян - Михал КамбаревМИР 23 София град - Кирил ПетковМИР 24 София град - Надежда ЙордановаМИР 25 София град - Акад. Николай ДенковМИР 26 София област - Атанас СлавовМИР 27 Стара Загора - Радослав РибарскиМИР 28 Търговище - Илина МутафчиеваМИР 29 Хасково - Асен ВасилевМИР 30 Шумен - Акад. Николай ДенковМИР 31 Ямбол - Мирослав Иванов