Ето кои са те:

Кандидати за общински съветници

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

3. ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

7. ПП ГЕРБ

13. ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА

14. Граждани за Общината

16. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

17. ПРАВОТО

20. ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

21. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

22. КОД /Консервативно Обединение на Десницата/

28. ЛЕВИЦАТА!

30. НИЕ ИДВАМЕ

35. БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА

36. ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ

38. ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

42. ВЪЗРАЖДАНЕ

46. ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ

57. Движение за права и свободи – ДПС

61. КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)

66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

68. МК БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

69. МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

15 са кандидатите за кмет на Плевен.- БСП за България;- ПП Средна европейска класа;- ПП ГЕРБ;- Заедно за силна община;- Граждани за общината;- ПП Има такъв народ;– Левицата!;- ПП Българска прогресивна линия;ПП Общество за нова България;- Възраждане;- партия Консервативна България;- Коалиция Продължаваме промяната – Демократична България;- МК Алтернативата на гражданите;- ИК Чавдар Иванов Попов;– независим кандидат.101. Ева Веселинова Маринова- Найденова102. Бисер Кирилов Борисов103. Свилен Маринов Атанасов104. Генади Тодоров Тодоров105. Моника Събева Чочева-Лилакова106. Емануил Атанасов Аргилашки107. Калин Орлинов Кръстев108. Венцислав Антонов Крамолински109. Толя Димитрова Първанова110. Биляна Дикова Велева- Грънчарова111. Живка Павлова Генчева112. Маргарита Лазарова Николова113. Антонио Владимиров Василев114. Мирослава Василева Бенчева115. Денислава Денкова Гицова116. Красимир Йорданов Маринов117. Любляна Стратева Алексиева118. Михаил Михайлов Манов119. Виктор Илианович Илиев120. Людмила Михайлова Кръстева121. Пламен Дилов Дилов122. Тихомир Георгиев Найденов123. Маргарита Георгиева Тонкова124. Димитър Валентинов Йонов125. Мартин Иванов Стоянов126. Димитър Илиев Илиев127. Симеон Цонов Цонов128. Христо Петров Цветанов129. Бистра Асенова Благоева130. Алла Александровна Петрова131. Петър Стоянов Петров132. Валентин Димитров Гачев101. Чавдар Маркос Христанов102. Красимир Николов Кондов103. Грета Петрова Димова104. Галина Петрова Генчева105. Ина Георгиева Маринова106. Нели Стефкова Димитрова107. Митко Цветанов Гетов108. Калоян Багрянов Йорданов109. Милен Василев Йорданов110. Николай Атанасов Борисов111. Панайот Стефанов Първанов101. Валентин Венциславов Христов102. Станислав Маринчев Иванов103. Емил Саркис Инджиян104. Иван Цветанов Малкодански105. Емил Иванов Пеев106. Веселка Йосифова Лилова107. Ивайло Петров Минков108. Ангел Тодоров Цанков109. Борислав Славчев Щерев110. Илиян Данаилов Данов111. Тодор Пламенов Иванов112. Лидия Върбанова Петкова113. Филип Величков Филипов114. Ивайло Иванов Даков115. Аспарух Стефчов Йонков116. Първолета Славейкова Петкова117. Мартин Владимиров Симеонов118. Захари Атанасов Захариев119. Веселка Атанасова Палева120. Димитър Петев Тончев121. Огнян Даниелов Ламбиев122. Пламен Михайлов Якимов123. Анелия Петрова Митева124. Данаил Петров Дамянов125. Иван Руменов Атанасов126. Цветан Любчов Попов127. Пенко Бориславов Иванов128. Ивайла Валентинова Александрова129. Захари Георгиев Замфиров130. Димитър Карамфилов Карамфилов131. Радослав Радославов Хитов132. Огнян Василев Симеонов133. Марио Дианов Христанов134. Александър Ицков Алексиев135. Цветелина Христова Савчева136. Румяна Симеонова Линкова137. Георги Петров Йорданов138. Себахет Метинова Ахмедова139. Венера Диянова Трифонова140. Емил Борисов Милков141. Юлия Красимирова Петрова101. Владислав Тошков Николов102. Петя Крумова Василева103. Христослав Михайлов Михайлов104. Йордан Христов Грижов105. Валентина Бенова Вълчанова106. Юлиян Александров Йовков107. Валери Василев Кузев108. Сузан Ваит Зечири109. Камен Каменов Горанов110. Стефан Димитров Петков111. Димитър Маринчев Николов112. Лора Димитрова Тодорова113. Георги Костов Рагьовски114. Красимир Тодоров Йотов115. Емил Николаев Ценов116. Боби Христов Крумов117. Офелия Стефанова Христова118. Красислав Василев Минков119. Мирослав Цолов Георгиев120. Сергей Искров Борисов121. Десислава Крумова Петкова122. Александър Маринов Маринов123. Даниела Кънчева Петракиева124. Мариян Блажков Блажев125. Минка Динкова Пълова126. Георги Русанов Василев127. Лилия Димитрова Стефанова128. Емил Пламенов Кръстев129. Мартин Младенов Николов130. Величка Станимирова Минкова131. Антон Нинов Нинов132. Венета Николова Жекова-Димитрова133. Генади Бориславов Костов134. Боянка Августинова Василева135. Светлин Симеонов Христов136. Венко Симеонов Найденов137. Павлин Цветанов Цветанов138. Димитър Цветанов Динчев139. Иво Борисов Манолов140. Вилислав Валентинов Маринов141. Веско Руменов Асенов101. Любомир Георгиев Маринов102. Нина Спасова Димитрова- Ника103. Доля Благоева Апостолова- Ралчева104. Петър Стефанов Димитров105. Теодора Вилиянова Бънджева106. Траяна Цецова Цолова107. Владислав Чавдаров Николов108. Нели Дойчинова Иванова109. Тихомир Радков Стойчев110. Мариян Ленев Туджаров111. Лилия Цветанова Данчева112. Душко Ненков Душков113. Мариян Павлов Тодоров114. Латинка Николаева Дилова115. Димитър Костов Мангов116. Малинка Димитрова Табакова117. Иво Богомилов Влахов118. Мартин Иванов Герданов119. Цветан Георгиев Тодоров101. Николай Николов Маринов102. Дончо Минчев Пачиков103. Нина Стефанова Нинова104. Венета Борисова Колаксъзова105. Милица Кирилова Лазарова106. Лиляна Петкова Стефанова107. Ивайло Петров Пондев108. Ивайло Стойков Стойков109. Райна Петрова Нинова110. Тотка Спасова Шопова111. Ани Ангелова Динчева112. Ивайло Георгиев Григоров101. Венелин Стефанов Трифонов102. Снежанка Димитрова Димитрова103. Силвия Цветанова Николова104. Антоанета Розинова Радева101. Веселка Венкова Венкова102. Станислав Веселинов Георгиев103. Наталия Спасова Маринова104. Пламен Крайчев Петков105. Юри Петков Йорданов106. Галя Венциславова Пеева107. Йордан Весков Мишев108. Христо Валентинов Върбанов109. Николай Захариев Иванов110. Преслав Ивайлов Дянков111. Боряна Иванчева Иванова112. Цветан Георгиев Трифонов113. Момчил Денев Иванов114. Румен Ноев Ноев115. Тодор Йорданов Крачунов116. Галя Георгиева Петрова117. Владислав Йотов Диков118. Лиляна Лакова Филипова119. Светослав Стоянов Стоянов120. Росен Пачев Маринов101. Димчо Иванов Дешев102. Галина Миткова Дякова103. Гергана Красимирова Богданова104. Красимир Владимиров Владов105. Герасим Славчев Петков106. Цветомир Димитров Цанов107. Мариян Веселинов Мачев108. Явор Иванов Стойков109. Димитър Ангелов Ангелов110. Надежда Пламенова Тотева111. Преслав Станиславов Пеев112. Божидар Димитров Попов113. Андрей Николов Мошев101. Иван Пламенов Петков102. Ивана Невелинова Маринова103. Захари Янев Петков104. Андриана Данаилова Илиева105. Иван Ваньов Михайлов106. Десислава Олегова Попова-Вутева107. Цветослава Ангелова Грънчарска108. Стефан Петров Георгиев109. Деница Венециева Петрова-Илиева110. Константин Александров Хаджийски111. Дарио Асенов Дерешки112. Павел Ивайлов Петков113. Георги Данаилов Георгиев114. Иван Михайлов Дечев115. Николай Нанов Лазаров116. Милица Сашева Атанасова117. Андриян Цветелинов Тошев118. Габриела Калинова Йорданова119. Лили Христова Йотова120. Изабел Тихомирова Илиева-Пешева121. Спас Веселинов Кокарешков122. Александър Ивов Петров123. Цветина Миленова Височкова124. Мартин Веселинов Джоров125. Ива Ленкова Иванова126. Николай Евгениев Стойчев127. Георги Павлинов Вутов128. Маргарита Здравкова Русанова129. Джулия Димитрова Димитрова130. Мирослав Мирославов Игнатов101. Бойко Йорданов Тодоров102. Емил Кирилов Райков103. Ивайло Милков Матеев104. Цветан Методиев Антов105. Цветомира Филадинова Добрева106. Ваньо Володиев Вълков107. Ралица Бориславова Станимирова-Анастасова108. Трифон Трифонов Трифонов109. Дарина Банкова Христова110. Владимир Мариянов Дечев111. Ивайло Ильов Петров112. Илиана Василева Добрева113. Михаил Петков Блъсков114. Николай Цветанов Велчев115. Цветомир Славейков Цветков116. Иван Петров Мандински117. Мирослав Росенов Кунев118. Доротея Тихомирова Димитрова119. Аня Стефанова Михова120. Момчил Петров Стоянов121. Веселин Николаев Радев122. Галя Цветанова Христова123. Антон Пламенов Георгиев124. Александър Спасов Трайков125. Десислава Ивайлова Стефанова126. Светлин Валентинов Халов127. Виктория Стефанова Петкова128. Мирослав Митев Георгиев129. Лора Владкова Бетовска130. Тихомир Христов Тодоров131. Николай Стефанов Добрев132. Петър Илиянов Витев133. Ивалена Бойчинова Йончева134. Велислава Иванова Русанова135. Илиян Йонков Вутов136. Александър Красимиров Кирилов137. Николай Стефанов Маринов138. Дарин Димчев Вълов139. Станислав Валериев Добрев140. Кирил Радулов Флоров141. Ленко Дайчев Тодоров101. Евгения Георгиева Николова102. Атанаска Бойчева Събчева103. Тодор Христов Банков104. Теодора Илиева Иванова105. Нели Маринова Кючукова- Лазарова106. Ивена Анатолиева Дескова101. Николай Емилов Маринов102. Йордан Василев Василев103. Владислав Димитров Монов104. Силвия Валериева Трифонова105. Любомир Петков Лалов106. Мария Георгиева Кънова107. Явор Цеков Велев108. Камен Митков Търнов109. Валерий Илиев Ангелов110. Сашка Маргаритова Ценова111. Росен Симеонов Височков112. Георги Спасов Славов113. Илиян Валериев Русков114. Кристина Станиславова Стайкова115. Орлин Галинов Методиев116. Полина Миленова Умарска-Севдалинова117. Калинка Георгиева Терзиева118. Димитър Бранимиров Златарев119. Любен Стефанов Иванов120. Цветомир Венелинов Костадинов121. Калин Асенов Христов122. Мариана Красимирова Рачкова123. Александър Пламенов Георгиев124. Мирослав Ваньов Михайлов125. Сергей Василев Иванов126. Атанас Георгиев Блажев127. Марин Тонев Петров128. Петьо Сашев Николов129. Любомир Люсиенов Георгиев130. Деян Красимиров Йотов131. Красимир Бориславов Крумов132. Лъчезар Пешев Цанков133. Ивайло Христов Нешев134. Павлин Анатолиев Генов135. Десислава Партенова Ангелова136. Антонио Даниелов Тотев137. Боряна Божидарова Желязкова138. Денис Сергеев Алексиев139. Владимир Валериев Русков140. Стефан Теодосиев Симеонов141. Катя Петрова Спасова101. Емил Иванов Николчев102. Атанас Иванов Иванов103. Ивайло Петров Ценкулов104. Боряна Събчева Иванчева-Кожухарова105. Михаил Николаев Шишков101. Пламен Илиев Мирчев102. Ина Любомирова Христова103. Валя Иванова Петрова104. Росица Радославова Тодоракова105. Детелин Петров Дончев106. Стефани Павлинова Гатева107. Рая Детелинова Димитрова108. Ценка Маринова Георгиева109. Клара Николаева Генова110. Детелин Маринов Лунголов101. Данаил Николаев Раденцов102. Захари Величков Дончев103. Тихомир Радославов Стойков104. Мария Николаева Бохотлиева105. Виктория Василева Мучанова106. Кирил Тодоров Тодоров107. Ралица Петрова Мусакова-Гетева108. Пано Димов Дяков109. Маринела Василева Бенова110. Румяна Атанасова Башева111. Диан Иванов Янков112. Теодор Толев Кацарски113. Найден Николаев Палуков114. Иван Ивайлов Христов115. Бисер Ивайлов Петров116. Елена Веселинова Кирилова101. Сашо Христов Радоловски102. Николай Иванов Иванчев103. Мариян Евтимов Лазаров104. Тихомир Бойков Петров105. Константин Стоянов Стоянов106. Димитринка Красимирова Христова107. Стефан Илиев Събев108. Денислава Бранимирова Горанова109. Росислава Александрова Димитрова110. Християн Божидаров Петров111. Маргарита Димитрова Фичева112. Росица Кирилова Маринчева113. Цветелин Латинов Тончев114. Анатолий Валериев Радославов115. Мариан Маринов Атанасов101. Ивайло Маринов Стоянов102. Невин Икбалова Джевдетова103. Васил Методиев Петков104. Ралица Цветанова Бурова105. Михаил Лъчезаров Цонков106. Емил Манев Кънев107. Братан Асенов Асенов108. Емил Методиев Шишманов109. Анна Вихрова Ковачева110. Лена Жекова Ленкова111. Марина Тихомирова Чакърова112. Атанас Тонев Тодоров113. Томаш Николаев Тонов114. Анатоли Мартинов Александров115. Айлина Емилова Михайлова116. Марусиян Анатолиев Пачев117. Ива Валериева Иванова118. Мехмед Зелфиев Мехмедов119. Драгомир Ицков Алексиев120. Николай Георгиев Миховски121. Ибрям Шериф Мусов122. Ристем Мехмед Халкоглу123. Георги Колев Божинов101. Пламен Георгиев Александров102. Тодор Атанасов Тодоров103. Ивайло Божидаров Захариев104. Ивайло Тодоров Ценов101. Наталия Стефанова Цанева102. Людмил Георгиев Софрониев103. Кирил Диянов Мучев104. Георги Емилов Иеремиев105. Антон Валериев Начев106. Константин Димитров Господинов107. Малина Атанасова Боева108. Валери Венелинов Лалов109. Драгомир Бориславов Рангелов110. Златко Илиев Урумов111. Ивелин Тодоров Георгиев112. Десислава Иванова Крачунова113. Александър Любомиров Любенов114. Павлин Стефанов Стефанов115. Тихомир Иванов Петков116. Ангел Данчев Йорданов117. Ксения Георгиева Тончева118. Мирослав Красимиров Ботев119. Александър Драгомиров Ганчев120. Гергана Станимирова Данова-Стоянова121. Петя Валериева Николова122. Стоян Тодоров Стоянов123. Даниела Цветанова Николаева124. Мариела Митова Ценова125. Елеонора Иванова Михайлова126. Кирчо Александров Недялков127. Виктор Кимонов Комитски128. Иван Михайлов Мишев129. Петьо Георгиев Пъшев130. Венцислав Петров Георгиев101. Стефан Милев Милев102. Христо Ивайлов Таслаков103. Пепо Василев Петков104. Евгения Иванова Бързашка- Христова105. Слави Красинов Павлов106. Цветелин Ненчев Горанов107. Мария Ангелова Монова108. Мариана Николова Влахова109. Генадий Гешев Пъшев110. Чавдар Страхилов Вълков111. Цветан Петров Димитров112. Димитър Тодоров Петров113. Хари Лазаров Казаков114. Елена Валентинова Николова115. Деница Валериева Рулинска- Иванова116. Николай Христов Баров117. Христо Симеонов Борисов118. Евгений Алексиев Петров119. Светлана Асенова Клатурова120. Емил Цветанов Веков121. Николай Валентинов Неделчев122. Здравко Михайлов Пенев123. Асен Георгиев Гетов124. Ирена Павлова Петрова125. Кирил Антимов Кирилов126. Бойка Любенова Пъшева127. Георги Венциславов Георгиев128. Цветан Първанов Господинов129. Фердинанд Ангелов Славчев130. Петьо Иванов Трифонов131. Светла Валериева Георгиева132. Петър Митков Георгиев133. Димитър Иванов Джонов134. Николай Светлинов Христов101. Александър Богданов Николов102. Калин Николов Поповски103. Светослав Александров Доков104. Стефан Ивайлов Нешев105. Невин Айдънова Исмаилова106. Атанас Кръстев Върбанов107. Даниел Петров Петров108. Милен Димчев Цоков109. Калоян Иванов Къдрийски110. Красимир Красимиров Цанков111. Йотко Крачунов Йотов112. Върбан Василев Върбанов113. Георги Павлов Георгиев114. Георги Георгиев Гетов115. Антоанета Цветанова Петкова116. Костадин Иванов Недялков117. Иво Градев Георгиев118. Горин Викторов Горанов119. Румен Проданов Йорданов120. Борислав Пламенов Георгиев121. Петър Симеонов Павлов122. Пламен Ивайлов Николов123. Георги Томиславов Георгиев124. Васил Детелинов Шопов125. Маргарита Красимирова Ралчева126. Стефан Митков Ненков127. Геновева Николаева Събева128. Елисавета Александрова Василева129. Петьо Димитров Лесков130. Константин Кирилов Мълчиниколов131. Надя Христова Младенова132. Марио Стоименов Фирков133. Атанас Димитров Филчев134. Николай Тодоров Терзийски135. Йото Димитров Добрев136. Вергил Иванов Иванов137. Илия Димитров Конов138. Поля Миткова Петкова139. Славейко Стефанов Славчев140. Венера Цветанова Генчева141. Ивайло Калчев Калчев