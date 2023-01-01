15 са кандидатите за кмет на Плевен.
Ето кои са те:
1. Ева Веселинова Маринова-Найденова - БСП за България;
3. Чавдар Маркос Христанов - ПП Средна европейска класа;
7. Валентин Венциславов Христов - ПП ГЕРБ;
13. Владислав Тошков Николов - Заедно за силна община;
14. Любомир Георгиев Маринов - Граждани за общината;
21. Димчо Иванов Дешев - ПП Има такъв народ;
28. Бойко Йорданов Тодоров – Левицата!;
36. Емил Иванов Николчев - ПП Българска прогресивна линия;
38. Ина Любомирова Христова - ПП Общество за нова България;
42. Данаил Николаев Раденцов - Възраждане;
46. Сашо Христов Радоловски - партия Консервативна България;
66. Наталия Стефанова Цанева - Коалиция Продължаваме промяната – Демократична България;
69. Александър Богданов Николов - МК Алтернативата на гражданите;
70. Чавдар Иванов Попов - ИК Чавдар Иванов Попов;
72. Георг Леонидов Спартански – независим кандидат.
Кандидати за общински съветници
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
101. Ева Веселинова Маринова- Найденова
102. Бисер Кирилов Борисов
103. Свилен Маринов Атанасов
104. Генади Тодоров Тодоров
105. Моника Събева Чочева-Лилакова
106. Емануил Атанасов Аргилашки
107. Калин Орлинов Кръстев
108. Венцислав Антонов Крамолински
109. Толя Димитрова Първанова
110. Биляна Дикова Велева- Грънчарова
111. Живка Павлова Генчева
112. Маргарита Лазарова Николова
113. Антонио Владимиров Василев
114. Мирослава Василева Бенчева
115. Денислава Денкова Гицова
116. Красимир Йорданов Маринов
117. Любляна Стратева Алексиева
118. Михаил Михайлов Манов
119. Виктор Илианович Илиев
120. Людмила Михайлова Кръстева
121. Пламен Дилов Дилов
122. Тихомир Георгиев Найденов
123. Маргарита Георгиева Тонкова
124. Димитър Валентинов Йонов
125. Мартин Иванов Стоянов
126. Димитър Илиев Илиев
127. Симеон Цонов Цонов
128. Христо Петров Цветанов
129. Бистра Асенова Благоева
130. Алла Александровна Петрова
131. Петър Стоянов Петров
132. Валентин Димитров Гачев
3. ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА
101. Чавдар Маркос Христанов
102. Красимир Николов Кондов
103. Грета Петрова Димова
104. Галина Петрова Генчева
105. Ина Георгиева Маринова
106. Нели Стефкова Димитрова
107. Митко Цветанов Гетов
108. Калоян Багрянов Йорданов
109. Милен Василев Йорданов
110. Николай Атанасов Борисов
111. Панайот Стефанов Първанов
7. ПП ГЕРБ
101. Валентин Венциславов Христов
102. Станислав Маринчев Иванов
103. Емил Саркис Инджиян
104. Иван Цветанов Малкодански
105. Емил Иванов Пеев
106. Веселка Йосифова Лилова
107. Ивайло Петров Минков
108. Ангел Тодоров Цанков
109. Борислав Славчев Щерев
110. Илиян Данаилов Данов
111. Тодор Пламенов Иванов
112. Лидия Върбанова Петкова
113. Филип Величков Филипов
114. Ивайло Иванов Даков
115. Аспарух Стефчов Йонков
116. Първолета Славейкова Петкова
117. Мартин Владимиров Симеонов
118. Захари Атанасов Захариев
119. Веселка Атанасова Палева
120. Димитър Петев Тончев
121. Огнян Даниелов Ламбиев
122. Пламен Михайлов Якимов
123. Анелия Петрова Митева
124. Данаил Петров Дамянов
125. Иван Руменов Атанасов
126. Цветан Любчов Попов
127. Пенко Бориславов Иванов
128. Ивайла Валентинова Александрова
129. Захари Георгиев Замфиров
130. Димитър Карамфилов Карамфилов
131. Радослав Радославов Хитов
132. Огнян Василев Симеонов
133. Марио Дианов Христанов
134. Александър Ицков Алексиев
135. Цветелина Христова Савчева
136. Румяна Симеонова Линкова
137. Георги Петров Йорданов
138. Себахет Метинова Ахмедова
139. Венера Диянова Трифонова
140. Емил Борисов Милков
141. Юлия Красимирова Петрова
13. ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА
101. Владислав Тошков Николов
102. Петя Крумова Василева
103. Христослав Михайлов Михайлов
104. Йордан Христов Грижов
105. Валентина Бенова Вълчанова
106. Юлиян Александров Йовков
107. Валери Василев Кузев
108. Сузан Ваит Зечири
109. Камен Каменов Горанов
110. Стефан Димитров Петков
111. Димитър Маринчев Николов
112. Лора Димитрова Тодорова
113. Георги Костов Рагьовски
114. Красимир Тодоров Йотов
115. Емил Николаев Ценов
116. Боби Христов Крумов
117. Офелия Стефанова Христова
118. Красислав Василев Минков
119. Мирослав Цолов Георгиев
120. Сергей Искров Борисов
121. Десислава Крумова Петкова
122. Александър Маринов Маринов
123. Даниела Кънчева Петракиева
124. Мариян Блажков Блажев
125. Минка Динкова Пълова
126. Георги Русанов Василев
127. Лилия Димитрова Стефанова
128. Емил Пламенов Кръстев
129. Мартин Младенов Николов
130. Величка Станимирова Минкова
131. Антон Нинов Нинов
132. Венета Николова Жекова-Димитрова
133. Генади Бориславов Костов
134. Боянка Августинова Василева
135. Светлин Симеонов Христов
136. Венко Симеонов Найденов
137. Павлин Цветанов Цветанов
138. Димитър Цветанов Динчев
139. Иво Борисов Манолов
140. Вилислав Валентинов Маринов
141. Веско Руменов Асенов
14. Граждани за Общината
101. Любомир Георгиев Маринов
102. Нина Спасова Димитрова- Ника
103. Доля Благоева Апостолова- Ралчева
104. Петър Стефанов Димитров
105. Теодора Вилиянова Бънджева
106. Траяна Цецова Цолова
107. Владислав Чавдаров Николов
108. Нели Дойчинова Иванова
109. Тихомир Радков Стойчев
110. Мариян Ленев Туджаров
111. Лилия Цветанова Данчева
112. Душко Ненков Душков
113. Мариян Павлов Тодоров
114. Латинка Николаева Дилова
115. Димитър Костов Мангов
116. Малинка Димитрова Табакова
117. Иво Богомилов Влахов
118. Мартин Иванов Герданов
119. Цветан Георгиев Тодоров
16. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
101. Николай Николов Маринов
102. Дончо Минчев Пачиков
103. Нина Стефанова Нинова
104. Венета Борисова Колаксъзова
105. Милица Кирилова Лазарова
106. Лиляна Петкова Стефанова
107. Ивайло Петров Пондев
108. Ивайло Стойков Стойков
109. Райна Петрова Нинова
110. Тотка Спасова Шопова
111. Ани Ангелова Динчева
112. Ивайло Георгиев Григоров
17. ПРАВОТО
101. Венелин Стефанов Трифонов
102. Снежанка Димитрова Димитрова
103. Силвия Цветанова Николова
104. Антоанета Розинова Радева
20. ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
101. Веселка Венкова Венкова
102. Станислав Веселинов Георгиев
103. Наталия Спасова Маринова
104. Пламен Крайчев Петков
105. Юри Петков Йорданов
106. Галя Венциславова Пеева
107. Йордан Весков Мишев
108. Христо Валентинов Върбанов
109. Николай Захариев Иванов
110. Преслав Ивайлов Дянков
111. Боряна Иванчева Иванова
112. Цветан Георгиев Трифонов
113. Момчил Денев Иванов
114. Румен Ноев Ноев
115. Тодор Йорданов Крачунов
116. Галя Георгиева Петрова
117. Владислав Йотов Диков
118. Лиляна Лакова Филипова
119. Светослав Стоянов Стоянов
120. Росен Пачев Маринов
21. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
101. Димчо Иванов Дешев
102. Галина Миткова Дякова
103. Гергана Красимирова Богданова
104. Красимир Владимиров Владов
105. Герасим Славчев Петков
106. Цветомир Димитров Цанов
107. Мариян Веселинов Мачев
108. Явор Иванов Стойков
109. Димитър Ангелов Ангелов
110. Надежда Пламенова Тотева
111. Преслав Станиславов Пеев
112. Божидар Димитров Попов
113. Андрей Николов Мошев
22. КОД /Консервативно Обединение на Десницата/
101. Иван Пламенов Петков
102. Ивана Невелинова Маринова
103. Захари Янев Петков
104. Андриана Данаилова Илиева
105. Иван Ваньов Михайлов
106. Десислава Олегова Попова-Вутева
107. Цветослава Ангелова Грънчарска
108. Стефан Петров Георгиев
109. Деница Венециева Петрова-Илиева
110. Константин Александров Хаджийски
111. Дарио Асенов Дерешки
112. Павел Ивайлов Петков
113. Георги Данаилов Георгиев
114. Иван Михайлов Дечев
115. Николай Нанов Лазаров
116. Милица Сашева Атанасова
117. Андриян Цветелинов Тошев
118. Габриела Калинова Йорданова
119. Лили Христова Йотова
120. Изабел Тихомирова Илиева-Пешева
121. Спас Веселинов Кокарешков
122. Александър Ивов Петров
123. Цветина Миленова Височкова
124. Мартин Веселинов Джоров
125. Ива Ленкова Иванова
126. Николай Евгениев Стойчев
127. Георги Павлинов Вутов
128. Маргарита Здравкова Русанова
129. Джулия Димитрова Димитрова
130. Мирослав Мирославов Игнатов
28. ЛЕВИЦАТА!
101. Бойко Йорданов Тодоров
102. Емил Кирилов Райков
103. Ивайло Милков Матеев
104. Цветан Методиев Антов
105. Цветомира Филадинова Добрева
106. Ваньо Володиев Вълков
107. Ралица Бориславова Станимирова-Анастасова
108. Трифон Трифонов Трифонов
109. Дарина Банкова Христова
110. Владимир Мариянов Дечев
111. Ивайло Ильов Петров
112. Илиана Василева Добрева
113. Михаил Петков Блъсков
114. Николай Цветанов Велчев
115. Цветомир Славейков Цветков
116. Иван Петров Мандински
117. Мирослав Росенов Кунев
118. Доротея Тихомирова Димитрова
119. Аня Стефанова Михова
120. Момчил Петров Стоянов
121. Веселин Николаев Радев
122. Галя Цветанова Христова
123. Антон Пламенов Георгиев
124. Александър Спасов Трайков
125. Десислава Ивайлова Стефанова
126. Светлин Валентинов Халов
127. Виктория Стефанова Петкова
128. Мирослав Митев Георгиев
129. Лора Владкова Бетовска
130. Тихомир Христов Тодоров
131. Николай Стефанов Добрев
132. Петър Илиянов Витев
133. Ивалена Бойчинова Йончева
134. Велислава Иванова Русанова
135. Илиян Йонков Вутов
136. Александър Красимиров Кирилов
137. Николай Стефанов Маринов
138. Дарин Димчев Вълов
139. Станислав Валериев Добрев
140. Кирил Радулов Флоров
141. Ленко Дайчев Тодоров
30. НИЕ ИДВАМЕ
101. Евгения Георгиева Николова
102. Атанаска Бойчева Събчева
103. Тодор Христов Банков
104. Теодора Илиева Иванова
105. Нели Маринова Кючукова- Лазарова
106. Ивена Анатолиева Дескова
35. БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА
101. Николай Емилов Маринов
102. Йордан Василев Василев
103. Владислав Димитров Монов
104. Силвия Валериева Трифонова
105. Любомир Петков Лалов
106. Мария Георгиева Кънова
107. Явор Цеков Велев
108. Камен Митков Търнов
109. Валерий Илиев Ангелов
110. Сашка Маргаритова Ценова
111. Росен Симеонов Височков
112. Георги Спасов Славов
113. Илиян Валериев Русков
114. Кристина Станиславова Стайкова
115. Орлин Галинов Методиев
116. Полина Миленова Умарска-Севдалинова
117. Калинка Георгиева Терзиева
118. Димитър Бранимиров Златарев
119. Любен Стефанов Иванов
120. Цветомир Венелинов Костадинов
121. Калин Асенов Христов
122. Мариана Красимирова Рачкова
123. Александър Пламенов Георгиев
124. Мирослав Ваньов Михайлов
125. Сергей Василев Иванов
126. Атанас Георгиев Блажев
127. Марин Тонев Петров
128. Петьо Сашев Николов
129. Любомир Люсиенов Георгиев
130. Деян Красимиров Йотов
131. Красимир Бориславов Крумов
132. Лъчезар Пешев Цанков
133. Ивайло Христов Нешев
134. Павлин Анатолиев Генов
135. Десислава Партенова Ангелова
136. Антонио Даниелов Тотев
137. Боряна Божидарова Желязкова
138. Денис Сергеев Алексиев
139. Владимир Валериев Русков
140. Стефан Теодосиев Симеонов
141. Катя Петрова Спасова
36. ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
101. Емил Иванов Николчев
102. Атанас Иванов Иванов
103. Ивайло Петров Ценкулов
104. Боряна Събчева Иванчева-Кожухарова
105. Михаил Николаев Шишков
38. ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
101. Пламен Илиев Мирчев
102. Ина Любомирова Христова
103. Валя Иванова Петрова
104. Росица Радославова Тодоракова
105. Детелин Петров Дончев
106. Стефани Павлинова Гатева
107. Рая Детелинова Димитрова
108. Ценка Маринова Георгиева
109. Клара Николаева Генова
110. Детелин Маринов Лунголов
42. ВЪЗРАЖДАНЕ
101. Данаил Николаев Раденцов
102. Захари Величков Дончев
103. Тихомир Радославов Стойков
104. Мария Николаева Бохотлиева
105. Виктория Василева Мучанова
106. Кирил Тодоров Тодоров
107. Ралица Петрова Мусакова-Гетева
108. Пано Димов Дяков
109. Маринела Василева Бенова
110. Румяна Атанасова Башева
111. Диан Иванов Янков
112. Теодор Толев Кацарски
113. Найден Николаев Палуков
114. Иван Ивайлов Христов
115. Бисер Ивайлов Петров
116. Елена Веселинова Кирилова
46. ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ
101. Сашо Христов Радоловски
102. Николай Иванов Иванчев
103. Мариян Евтимов Лазаров
104. Тихомир Бойков Петров
105. Константин Стоянов Стоянов
106. Димитринка Красимирова Христова
107. Стефан Илиев Събев
108. Денислава Бранимирова Горанова
109. Росислава Александрова Димитрова
110. Християн Божидаров Петров
111. Маргарита Димитрова Фичева
112. Росица Кирилова Маринчева
113. Цветелин Латинов Тончев
114. Анатолий Валериев Радославов
115. Мариан Маринов Атанасов
57. Движение за права и свободи – ДПС
101. Ивайло Маринов Стоянов
102. Невин Икбалова Джевдетова
103. Васил Методиев Петков
104. Ралица Цветанова Бурова
105. Михаил Лъчезаров Цонков
106. Емил Манев Кънев
107. Братан Асенов Асенов
108. Емил Методиев Шишманов
109. Анна Вихрова Ковачева
110. Лена Жекова Ленкова
111. Марина Тихомирова Чакърова
112. Атанас Тонев Тодоров
113. Томаш Николаев Тонов
114. Анатоли Мартинов Александров
115. Айлина Емилова Михайлова
116. Марусиян Анатолиев Пачев
117. Ива Валериева Иванова
118. Мехмед Зелфиев Мехмедов
119. Драгомир Ицков Алексиев
120. Николай Георгиев Миховски
121. Ибрям Шериф Мусов
122. Ристем Мехмед Халкоглу
123. Георги Колев Божинов
61. КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)
101. Пламен Георгиев Александров
102. Тодор Атанасов Тодоров
103. Ивайло Божидаров Захариев
104. Ивайло Тодоров Ценов
66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
101. Наталия Стефанова Цанева
102. Людмил Георгиев Софрониев
103. Кирил Диянов Мучев
104. Георги Емилов Иеремиев
105. Антон Валериев Начев
106. Константин Димитров Господинов
107. Малина Атанасова Боева
108. Валери Венелинов Лалов
109. Драгомир Бориславов Рангелов
110. Златко Илиев Урумов
111. Ивелин Тодоров Георгиев
112. Десислава Иванова Крачунова
113. Александър Любомиров Любенов
114. Павлин Стефанов Стефанов
115. Тихомир Иванов Петков
116. Ангел Данчев Йорданов
117. Ксения Георгиева Тончева
118. Мирослав Красимиров Ботев
119. Александър Драгомиров Ганчев
120. Гергана Станимирова Данова-Стоянова
121. Петя Валериева Николова
122. Стоян Тодоров Стоянов
123. Даниела Цветанова Николаева
124. Мариела Митова Ценова
125. Елеонора Иванова Михайлова
126. Кирчо Александров Недялков
127. Виктор Кимонов Комитски
128. Иван Михайлов Мишев
129. Петьо Георгиев Пъшев
130. Венцислав Петров Георгиев
68. МК БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ
101. Стефан Милев Милев
102. Христо Ивайлов Таслаков
103. Пепо Василев Петков
104. Евгения Иванова Бързашка- Христова
105. Слави Красинов Павлов
106. Цветелин Ненчев Горанов
107. Мария Ангелова Монова
108. Мариана Николова Влахова
109. Генадий Гешев Пъшев
110. Чавдар Страхилов Вълков
111. Цветан Петров Димитров
112. Димитър Тодоров Петров
113. Хари Лазаров Казаков
114. Елена Валентинова Николова
115. Деница Валериева Рулинска- Иванова
116. Николай Христов Баров
117. Христо Симеонов Борисов
118. Евгений Алексиев Петров
119. Светлана Асенова Клатурова
120. Емил Цветанов Веков
121. Николай Валентинов Неделчев
122. Здравко Михайлов Пенев
123. Асен Георгиев Гетов
124. Ирена Павлова Петрова
125. Кирил Антимов Кирилов
126. Бойка Любенова Пъшева
127. Георги Венциславов Георгиев
128. Цветан Първанов Господинов
129. Фердинанд Ангелов Славчев
130. Петьо Иванов Трифонов
131. Светла Валериева Георгиева
132. Петър Митков Георгиев
133. Димитър Иванов Джонов
134. Николай Светлинов Христов
69. МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
101. Александър Богданов Николов
102. Калин Николов Поповски
103. Светослав Александров Доков
104. Стефан Ивайлов Нешев
105. Невин Айдънова Исмаилова
106. Атанас Кръстев Върбанов
107. Даниел Петров Петров
108. Милен Димчев Цоков
109. Калоян Иванов Къдрийски
110. Красимир Красимиров Цанков
111. Йотко Крачунов Йотов
112. Върбан Василев Върбанов
113. Георги Павлов Георгиев
114. Георги Георгиев Гетов
115. Антоанета Цветанова Петкова
116. Костадин Иванов Недялков
117. Иво Градев Георгиев
118. Горин Викторов Горанов
119. Румен Проданов Йорданов
120. Борислав Пламенов Георгиев
121. Петър Симеонов Павлов
122. Пламен Ивайлов Николов
123. Георги Томиславов Георгиев
124. Васил Детелинов Шопов
125. Маргарита Красимирова Ралчева
126. Стефан Митков Ненков
127. Геновева Николаева Събева
128. Елисавета Александрова Василева
129. Петьо Димитров Лесков
130. Константин Кирилов Мълчиниколов
131. Надя Христова Младенова
132. Марио Стоименов Фирков
133. Атанас Димитров Филчев
134. Николай Тодоров Терзийски
135. Йото Димитров Добрев
136. Вергил Иванов Иванов
137. Илия Димитров Конов
138. Поля Миткова Петкова
139. Славейко Стефанов Славчев
140. Венера Цветанова Генчева
141. Ивайло Калчев Калчев
Ето кои са те:
1. Ева Веселинова Маринова-Найденова - БСП за България;
3. Чавдар Маркос Христанов - ПП Средна европейска класа;
7. Валентин Венциславов Христов - ПП ГЕРБ;
13. Владислав Тошков Николов - Заедно за силна община;
14. Любомир Георгиев Маринов - Граждани за общината;
21. Димчо Иванов Дешев - ПП Има такъв народ;
28. Бойко Йорданов Тодоров – Левицата!;
36. Емил Иванов Николчев - ПП Българска прогресивна линия;
38. Ина Любомирова Христова - ПП Общество за нова България;
42. Данаил Николаев Раденцов - Възраждане;
46. Сашо Христов Радоловски - партия Консервативна България;
66. Наталия Стефанова Цанева - Коалиция Продължаваме промяната – Демократична България;
69. Александър Богданов Николов - МК Алтернативата на гражданите;
70. Чавдар Иванов Попов - ИК Чавдар Иванов Попов;
72. Георг Леонидов Спартански – независим кандидат.
Кандидати за общински съветници
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
101. Ева Веселинова Маринова- Найденова
102. Бисер Кирилов Борисов
103. Свилен Маринов Атанасов
104. Генади Тодоров Тодоров
105. Моника Събева Чочева-Лилакова
106. Емануил Атанасов Аргилашки
107. Калин Орлинов Кръстев
108. Венцислав Антонов Крамолински
109. Толя Димитрова Първанова
110. Биляна Дикова Велева- Грънчарова
111. Живка Павлова Генчева
112. Маргарита Лазарова Николова
113. Антонио Владимиров Василев
114. Мирослава Василева Бенчева
115. Денислава Денкова Гицова
116. Красимир Йорданов Маринов
117. Любляна Стратева Алексиева
118. Михаил Михайлов Манов
119. Виктор Илианович Илиев
120. Людмила Михайлова Кръстева
121. Пламен Дилов Дилов
122. Тихомир Георгиев Найденов
123. Маргарита Георгиева Тонкова
124. Димитър Валентинов Йонов
125. Мартин Иванов Стоянов
126. Димитър Илиев Илиев
127. Симеон Цонов Цонов
128. Христо Петров Цветанов
129. Бистра Асенова Благоева
130. Алла Александровна Петрова
131. Петър Стоянов Петров
132. Валентин Димитров Гачев
3. ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА
101. Чавдар Маркос Христанов
102. Красимир Николов Кондов
103. Грета Петрова Димова
104. Галина Петрова Генчева
105. Ина Георгиева Маринова
106. Нели Стефкова Димитрова
107. Митко Цветанов Гетов
108. Калоян Багрянов Йорданов
109. Милен Василев Йорданов
110. Николай Атанасов Борисов
111. Панайот Стефанов Първанов
7. ПП ГЕРБ
101. Валентин Венциславов Христов
102. Станислав Маринчев Иванов
103. Емил Саркис Инджиян
104. Иван Цветанов Малкодански
105. Емил Иванов Пеев
106. Веселка Йосифова Лилова
107. Ивайло Петров Минков
108. Ангел Тодоров Цанков
109. Борислав Славчев Щерев
110. Илиян Данаилов Данов
111. Тодор Пламенов Иванов
112. Лидия Върбанова Петкова
113. Филип Величков Филипов
114. Ивайло Иванов Даков
115. Аспарух Стефчов Йонков
116. Първолета Славейкова Петкова
117. Мартин Владимиров Симеонов
118. Захари Атанасов Захариев
119. Веселка Атанасова Палева
120. Димитър Петев Тончев
121. Огнян Даниелов Ламбиев
122. Пламен Михайлов Якимов
123. Анелия Петрова Митева
124. Данаил Петров Дамянов
125. Иван Руменов Атанасов
126. Цветан Любчов Попов
127. Пенко Бориславов Иванов
128. Ивайла Валентинова Александрова
129. Захари Георгиев Замфиров
130. Димитър Карамфилов Карамфилов
131. Радослав Радославов Хитов
132. Огнян Василев Симеонов
133. Марио Дианов Христанов
134. Александър Ицков Алексиев
135. Цветелина Христова Савчева
136. Румяна Симеонова Линкова
137. Георги Петров Йорданов
138. Себахет Метинова Ахмедова
139. Венера Диянова Трифонова
140. Емил Борисов Милков
141. Юлия Красимирова Петрова
13. ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА
101. Владислав Тошков Николов
102. Петя Крумова Василева
103. Христослав Михайлов Михайлов
104. Йордан Христов Грижов
105. Валентина Бенова Вълчанова
106. Юлиян Александров Йовков
107. Валери Василев Кузев
108. Сузан Ваит Зечири
109. Камен Каменов Горанов
110. Стефан Димитров Петков
111. Димитър Маринчев Николов
112. Лора Димитрова Тодорова
113. Георги Костов Рагьовски
114. Красимир Тодоров Йотов
115. Емил Николаев Ценов
116. Боби Христов Крумов
117. Офелия Стефанова Христова
118. Красислав Василев Минков
119. Мирослав Цолов Георгиев
120. Сергей Искров Борисов
121. Десислава Крумова Петкова
122. Александър Маринов Маринов
123. Даниела Кънчева Петракиева
124. Мариян Блажков Блажев
125. Минка Динкова Пълова
126. Георги Русанов Василев
127. Лилия Димитрова Стефанова
128. Емил Пламенов Кръстев
129. Мартин Младенов Николов
130. Величка Станимирова Минкова
131. Антон Нинов Нинов
132. Венета Николова Жекова-Димитрова
133. Генади Бориславов Костов
134. Боянка Августинова Василева
135. Светлин Симеонов Христов
136. Венко Симеонов Найденов
137. Павлин Цветанов Цветанов
138. Димитър Цветанов Динчев
139. Иво Борисов Манолов
140. Вилислав Валентинов Маринов
141. Веско Руменов Асенов
14. Граждани за Общината
101. Любомир Георгиев Маринов
102. Нина Спасова Димитрова- Ника
103. Доля Благоева Апостолова- Ралчева
104. Петър Стефанов Димитров
105. Теодора Вилиянова Бънджева
106. Траяна Цецова Цолова
107. Владислав Чавдаров Николов
108. Нели Дойчинова Иванова
109. Тихомир Радков Стойчев
110. Мариян Ленев Туджаров
111. Лилия Цветанова Данчева
112. Душко Ненков Душков
113. Мариян Павлов Тодоров
114. Латинка Николаева Дилова
115. Димитър Костов Мангов
116. Малинка Димитрова Табакова
117. Иво Богомилов Влахов
118. Мартин Иванов Герданов
119. Цветан Георгиев Тодоров
16. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
101. Николай Николов Маринов
102. Дончо Минчев Пачиков
103. Нина Стефанова Нинова
104. Венета Борисова Колаксъзова
105. Милица Кирилова Лазарова
106. Лиляна Петкова Стефанова
107. Ивайло Петров Пондев
108. Ивайло Стойков Стойков
109. Райна Петрова Нинова
110. Тотка Спасова Шопова
111. Ани Ангелова Динчева
112. Ивайло Георгиев Григоров
17. ПРАВОТО
101. Венелин Стефанов Трифонов
102. Снежанка Димитрова Димитрова
103. Силвия Цветанова Николова
104. Антоанета Розинова Радева
20. ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
101. Веселка Венкова Венкова
102. Станислав Веселинов Георгиев
103. Наталия Спасова Маринова
104. Пламен Крайчев Петков
105. Юри Петков Йорданов
106. Галя Венциславова Пеева
107. Йордан Весков Мишев
108. Христо Валентинов Върбанов
109. Николай Захариев Иванов
110. Преслав Ивайлов Дянков
111. Боряна Иванчева Иванова
112. Цветан Георгиев Трифонов
113. Момчил Денев Иванов
114. Румен Ноев Ноев
115. Тодор Йорданов Крачунов
116. Галя Георгиева Петрова
117. Владислав Йотов Диков
118. Лиляна Лакова Филипова
119. Светослав Стоянов Стоянов
120. Росен Пачев Маринов
21. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
101. Димчо Иванов Дешев
102. Галина Миткова Дякова
103. Гергана Красимирова Богданова
104. Красимир Владимиров Владов
105. Герасим Славчев Петков
106. Цветомир Димитров Цанов
107. Мариян Веселинов Мачев
108. Явор Иванов Стойков
109. Димитър Ангелов Ангелов
110. Надежда Пламенова Тотева
111. Преслав Станиславов Пеев
112. Божидар Димитров Попов
113. Андрей Николов Мошев
22. КОД /Консервативно Обединение на Десницата/
101. Иван Пламенов Петков
102. Ивана Невелинова Маринова
103. Захари Янев Петков
104. Андриана Данаилова Илиева
105. Иван Ваньов Михайлов
106. Десислава Олегова Попова-Вутева
107. Цветослава Ангелова Грънчарска
108. Стефан Петров Георгиев
109. Деница Венециева Петрова-Илиева
110. Константин Александров Хаджийски
111. Дарио Асенов Дерешки
112. Павел Ивайлов Петков
113. Георги Данаилов Георгиев
114. Иван Михайлов Дечев
115. Николай Нанов Лазаров
116. Милица Сашева Атанасова
117. Андриян Цветелинов Тошев
118. Габриела Калинова Йорданова
119. Лили Христова Йотова
120. Изабел Тихомирова Илиева-Пешева
121. Спас Веселинов Кокарешков
122. Александър Ивов Петров
123. Цветина Миленова Височкова
124. Мартин Веселинов Джоров
125. Ива Ленкова Иванова
126. Николай Евгениев Стойчев
127. Георги Павлинов Вутов
128. Маргарита Здравкова Русанова
129. Джулия Димитрова Димитрова
130. Мирослав Мирославов Игнатов
28. ЛЕВИЦАТА!
101. Бойко Йорданов Тодоров
102. Емил Кирилов Райков
103. Ивайло Милков Матеев
104. Цветан Методиев Антов
105. Цветомира Филадинова Добрева
106. Ваньо Володиев Вълков
107. Ралица Бориславова Станимирова-Анастасова
108. Трифон Трифонов Трифонов
109. Дарина Банкова Христова
110. Владимир Мариянов Дечев
111. Ивайло Ильов Петров
112. Илиана Василева Добрева
113. Михаил Петков Блъсков
114. Николай Цветанов Велчев
115. Цветомир Славейков Цветков
116. Иван Петров Мандински
117. Мирослав Росенов Кунев
118. Доротея Тихомирова Димитрова
119. Аня Стефанова Михова
120. Момчил Петров Стоянов
121. Веселин Николаев Радев
122. Галя Цветанова Христова
123. Антон Пламенов Георгиев
124. Александър Спасов Трайков
125. Десислава Ивайлова Стефанова
126. Светлин Валентинов Халов
127. Виктория Стефанова Петкова
128. Мирослав Митев Георгиев
129. Лора Владкова Бетовска
130. Тихомир Христов Тодоров
131. Николай Стефанов Добрев
132. Петър Илиянов Витев
133. Ивалена Бойчинова Йончева
134. Велислава Иванова Русанова
135. Илиян Йонков Вутов
136. Александър Красимиров Кирилов
137. Николай Стефанов Маринов
138. Дарин Димчев Вълов
139. Станислав Валериев Добрев
140. Кирил Радулов Флоров
141. Ленко Дайчев Тодоров
30. НИЕ ИДВАМЕ
101. Евгения Георгиева Николова
102. Атанаска Бойчева Събчева
103. Тодор Христов Банков
104. Теодора Илиева Иванова
105. Нели Маринова Кючукова- Лазарова
106. Ивена Анатолиева Дескова
35. БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА
101. Николай Емилов Маринов
102. Йордан Василев Василев
103. Владислав Димитров Монов
104. Силвия Валериева Трифонова
105. Любомир Петков Лалов
106. Мария Георгиева Кънова
107. Явор Цеков Велев
108. Камен Митков Търнов
109. Валерий Илиев Ангелов
110. Сашка Маргаритова Ценова
111. Росен Симеонов Височков
112. Георги Спасов Славов
113. Илиян Валериев Русков
114. Кристина Станиславова Стайкова
115. Орлин Галинов Методиев
116. Полина Миленова Умарска-Севдалинова
117. Калинка Георгиева Терзиева
118. Димитър Бранимиров Златарев
119. Любен Стефанов Иванов
120. Цветомир Венелинов Костадинов
121. Калин Асенов Христов
122. Мариана Красимирова Рачкова
123. Александър Пламенов Георгиев
124. Мирослав Ваньов Михайлов
125. Сергей Василев Иванов
126. Атанас Георгиев Блажев
127. Марин Тонев Петров
128. Петьо Сашев Николов
129. Любомир Люсиенов Георгиев
130. Деян Красимиров Йотов
131. Красимир Бориславов Крумов
132. Лъчезар Пешев Цанков
133. Ивайло Христов Нешев
134. Павлин Анатолиев Генов
135. Десислава Партенова Ангелова
136. Антонио Даниелов Тотев
137. Боряна Божидарова Желязкова
138. Денис Сергеев Алексиев
139. Владимир Валериев Русков
140. Стефан Теодосиев Симеонов
141. Катя Петрова Спасова
36. ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
101. Емил Иванов Николчев
102. Атанас Иванов Иванов
103. Ивайло Петров Ценкулов
104. Боряна Събчева Иванчева-Кожухарова
105. Михаил Николаев Шишков
38. ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
101. Пламен Илиев Мирчев
102. Ина Любомирова Христова
103. Валя Иванова Петрова
104. Росица Радославова Тодоракова
105. Детелин Петров Дончев
106. Стефани Павлинова Гатева
107. Рая Детелинова Димитрова
108. Ценка Маринова Георгиева
109. Клара Николаева Генова
110. Детелин Маринов Лунголов
42. ВЪЗРАЖДАНЕ
101. Данаил Николаев Раденцов
102. Захари Величков Дончев
103. Тихомир Радославов Стойков
104. Мария Николаева Бохотлиева
105. Виктория Василева Мучанова
106. Кирил Тодоров Тодоров
107. Ралица Петрова Мусакова-Гетева
108. Пано Димов Дяков
109. Маринела Василева Бенова
110. Румяна Атанасова Башева
111. Диан Иванов Янков
112. Теодор Толев Кацарски
113. Найден Николаев Палуков
114. Иван Ивайлов Христов
115. Бисер Ивайлов Петров
116. Елена Веселинова Кирилова
46. ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ
101. Сашо Христов Радоловски
102. Николай Иванов Иванчев
103. Мариян Евтимов Лазаров
104. Тихомир Бойков Петров
105. Константин Стоянов Стоянов
106. Димитринка Красимирова Христова
107. Стефан Илиев Събев
108. Денислава Бранимирова Горанова
109. Росислава Александрова Димитрова
110. Християн Божидаров Петров
111. Маргарита Димитрова Фичева
112. Росица Кирилова Маринчева
113. Цветелин Латинов Тончев
114. Анатолий Валериев Радославов
115. Мариан Маринов Атанасов
57. Движение за права и свободи – ДПС
101. Ивайло Маринов Стоянов
102. Невин Икбалова Джевдетова
103. Васил Методиев Петков
104. Ралица Цветанова Бурова
105. Михаил Лъчезаров Цонков
106. Емил Манев Кънев
107. Братан Асенов Асенов
108. Емил Методиев Шишманов
109. Анна Вихрова Ковачева
110. Лена Жекова Ленкова
111. Марина Тихомирова Чакърова
112. Атанас Тонев Тодоров
113. Томаш Николаев Тонов
114. Анатоли Мартинов Александров
115. Айлина Емилова Михайлова
116. Марусиян Анатолиев Пачев
117. Ива Валериева Иванова
118. Мехмед Зелфиев Мехмедов
119. Драгомир Ицков Алексиев
120. Николай Георгиев Миховски
121. Ибрям Шериф Мусов
122. Ристем Мехмед Халкоглу
123. Георги Колев Божинов
61. КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)
101. Пламен Георгиев Александров
102. Тодор Атанасов Тодоров
103. Ивайло Божидаров Захариев
104. Ивайло Тодоров Ценов
66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
101. Наталия Стефанова Цанева
102. Людмил Георгиев Софрониев
103. Кирил Диянов Мучев
104. Георги Емилов Иеремиев
105. Антон Валериев Начев
106. Константин Димитров Господинов
107. Малина Атанасова Боева
108. Валери Венелинов Лалов
109. Драгомир Бориславов Рангелов
110. Златко Илиев Урумов
111. Ивелин Тодоров Георгиев
112. Десислава Иванова Крачунова
113. Александър Любомиров Любенов
114. Павлин Стефанов Стефанов
115. Тихомир Иванов Петков
116. Ангел Данчев Йорданов
117. Ксения Георгиева Тончева
118. Мирослав Красимиров Ботев
119. Александър Драгомиров Ганчев
120. Гергана Станимирова Данова-Стоянова
121. Петя Валериева Николова
122. Стоян Тодоров Стоянов
123. Даниела Цветанова Николаева
124. Мариела Митова Ценова
125. Елеонора Иванова Михайлова
126. Кирчо Александров Недялков
127. Виктор Кимонов Комитски
128. Иван Михайлов Мишев
129. Петьо Георгиев Пъшев
130. Венцислав Петров Георгиев
68. МК БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ
101. Стефан Милев Милев
102. Христо Ивайлов Таслаков
103. Пепо Василев Петков
104. Евгения Иванова Бързашка- Христова
105. Слави Красинов Павлов
106. Цветелин Ненчев Горанов
107. Мария Ангелова Монова
108. Мариана Николова Влахова
109. Генадий Гешев Пъшев
110. Чавдар Страхилов Вълков
111. Цветан Петров Димитров
112. Димитър Тодоров Петров
113. Хари Лазаров Казаков
114. Елена Валентинова Николова
115. Деница Валериева Рулинска- Иванова
116. Николай Христов Баров
117. Христо Симеонов Борисов
118. Евгений Алексиев Петров
119. Светлана Асенова Клатурова
120. Емил Цветанов Веков
121. Николай Валентинов Неделчев
122. Здравко Михайлов Пенев
123. Асен Георгиев Гетов
124. Ирена Павлова Петрова
125. Кирил Антимов Кирилов
126. Бойка Любенова Пъшева
127. Георги Венциславов Георгиев
128. Цветан Първанов Господинов
129. Фердинанд Ангелов Славчев
130. Петьо Иванов Трифонов
131. Светла Валериева Георгиева
132. Петър Митков Георгиев
133. Димитър Иванов Джонов
134. Николай Светлинов Христов
69. МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
101. Александър Богданов Николов
102. Калин Николов Поповски
103. Светослав Александров Доков
104. Стефан Ивайлов Нешев
105. Невин Айдънова Исмаилова
106. Атанас Кръстев Върбанов
107. Даниел Петров Петров
108. Милен Димчев Цоков
109. Калоян Иванов Къдрийски
110. Красимир Красимиров Цанков
111. Йотко Крачунов Йотов
112. Върбан Василев Върбанов
113. Георги Павлов Георгиев
114. Георги Георгиев Гетов
115. Антоанета Цветанова Петкова
116. Костадин Иванов Недялков
117. Иво Градев Георгиев
118. Горин Викторов Горанов
119. Румен Проданов Йорданов
120. Борислав Пламенов Георгиев
121. Петър Симеонов Павлов
122. Пламен Ивайлов Николов
123. Георги Томиславов Георгиев
124. Васил Детелинов Шопов
125. Маргарита Красимирова Ралчева
126. Стефан Митков Ненков
127. Геновева Николаева Събева
128. Елисавета Александрова Василева
129. Петьо Димитров Лесков
130. Константин Кирилов Мълчиниколов
131. Надя Христова Младенова
132. Марио Стоименов Фирков
133. Атанас Димитров Филчев
134. Николай Тодоров Терзийски
135. Йото Димитров Добрев
136. Вергил Иванов Иванов
137. Илия Димитров Конов
138. Поля Миткова Петкова
139. Славейко Стефанов Славчев
140. Венера Цветанова Генчева
141. Ивайло Калчев Калчев