Карлос Насар постави световен рекорд от 185 килограма в изхвърлянето, с който поведе в класирането в категория до 95 килограма след първото движение на световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо, Китай.

Българинът имаше начална заявка от 170 килограма, но от щаба на националния отбор я вдигнаха на 175. С тази тежест Насар нямаше проблеми, за да направи успешен старт в изхвърлянето.

Последва опит на 180 килограма от страна на олимпийския шампион, който също бе успешен. В третия си опит Насар даде заявка за световен рекорд от 185 килограма, която също успя да покрие и така поведе в класирането, осигурявайки и първи медал за България от шампионата.

Втори след изхвърлянето е Нургиса Алидетули от Казахстан, който също направи три успешни опита. Първите два бяха на тежестта на Насар - 175 и 180 килограма, но третият му опит бе на 182 килограма, с които също се справи.

Иранецът Али Алипур допълва челната тройка в изхвърлянето със 181 килограма. Той пробва и подобряване на световния рекорд на 184 килограма, но не успя да задържи щангата над главата си.

Представителят на домакините от Китай Цян Фейсян, който бе смятан за един от основните претенденти за златото, направи само един успешен опит в изхвърлянето, който бе на началната тежест от 172 килограма. След това той направи два неуспешни опита на 177 килограма и е пети във временното класиране.

Световно първенство по вдигане на тежести, категория до 95 килограма при мъжете:

1. КАРЛОС НАСАР (БЪЛГАРИЯ) - 185 килограма, световен рекорд

2. Нургиса Алидетули (Казахстан) - 182 килограма

3. Али Алипур (Иран) - 181 килограма