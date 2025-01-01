Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово за възходящото развитие на отношенията ни. Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред президента на САЩ Доналд Тръмп в Ню Йорк.

Премиерът Желязков участва в традиционния прием, даван от американския президент по повод сесията на Общото събрание на ООН.

В рамките на краткия им разговор министър-председателят посочи енергетиката и отбраната като едни от най-важните области, в които САЩ и България бележат исторически успехи и с ускорени темпове задълбочат сътрудничеството си.

Желязков ръководи българската делегация на 80-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН - събитие, което съвпадна със 70-ата годишнина от членството на България в Организацията на обединените нации. Присъствието на премиера в Ню Йорк беше белязано от поредица от срещи, които очертаха стратегическите приоритети на страната ни.