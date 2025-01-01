Министерството на здравеопазването (МЗ) обявява конкурси за избор на членове на органите за управление на търговски дружества от системата на здравеопазването. Това съобщиха от пресслужбата на здравното министерство. Конкурсите са обявени заради изтичащи мандати, подаване на молби за освобождаване, отпадане на номинации и необходимост от попълване на съвети на директорите в съответствие със законовите изисквания.

Сред дружествата, за които се откриват конкурсни процедури, са Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Света Анна“ - София, Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) - Пловдив, МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Ловеч, „Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани“, Национална кардиологична болница“, както и търговското дружество „БУЛ БИО - НЦЗПБ“. Конкурс се обявява и за избор на ликвидатор на дружеството „ВИМЕДИТ“ ЕООД - Видин.

В отделни случаи нови хора са назначени временно до провеждане на конкурс, за да се осигури непрекъсваемост в управлението на дружествата. В някои лечебни заведения предстои иницииране на процедура за избор на независими членове от страна на Агенцията за публичните предприятия и контрол, в съответствие със Закона за публичните предприятия.

Целта на всички действия е осигуряване на законосъобразност и приемственост, както и поддържане на работещ управленски капацитет в лечебните заведения, допълниха от пресслужбата.

През юли министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов каза по време на заседание на парламентарната комисия по здравеопазването, че в 11 болници трябва да бъдат проведени конкурси за представители на държавата или за директор. От 54 акционерни дружества, които са към МЗ, в 36 са проведени конкурси през миналата година, посочи министър Кирилов и допълни, че през август предстоят конкурси. По думите му до март 2026 г. в тези 11 болници конкурсите ще бъдат проведени в срок.