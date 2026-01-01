Ръководителите на дипломатическите или консулските представителства (ДКП) не са направили предложения за разкриване на избирателни секции в почетните консулства във Великобритания, САЩ и Турция за вота на 19 април. Това каза заместник-председателят и говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева на днешното заседание на Комисията.

На работни срещи между ЦИК и работна група "Избори" към Министерството на външните работи (МВнР) беше обсъдена възможността в почетни консулства във Великобритания, САЩ и Турция да бъдат разкрити избирателни секции, както разкриваме в почетни консулства в Германия. Има постъпило предложение от МВнР за двете почетни консулства в Белфаст и Ливърпул, каза Матева. Във вчера изпратените предложения от ДПК не фигурира нито едно от почетните консулства в тези три държави и няма аргументация защо не се предлага да бъдат разкрити секции в тях, обясни Росица Матева.

ЦИК реши да изпрати писмо с въпроси до работна група "Избори" относно това защо няма предложения за разкриване на секции в почетни консулства в трите държави и записа, че "очакваме отговор незабавно".

В дневния ред на заседанието е записан проект на решение относно определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място за изборите на 19 април.

В началото на годината парламентът измени Изборния кодекс и ограничи до 20 броя на секциите извън дипломатическите и консулските ни представителства в държавите, които не са членки на Европейския съюз (ЕС).

Вчера от ЦИК съобщиха, че са подадени 60 904 заявления за гласуване в чужбина в 67 държави за изборите на 19 април. Общо 14 заявления са подадени на хартиен носител, а останалите по електронен път. Срокът за подаване на заявленията изтече на 24 март.

Предстои ЦИК да вземе своето решение, с което ще определи местата и броя на секции, които ще бъдат разкрити. Очакваме все още да пристигне писмо от МВнР, заедно с мотивираните предложения от всяко дипломатическо и консулско представителство за съответната държава – къде да бъдат разкрити секции, обясни вчера Росица Матева.

Откакто влезе в сила изменението на Изборния кодекс, ЦИК води разговори с МВнР да бъде осигурена възможност във всички възможни помещения на дипломатическите и консулските представителства в тези три държави, които ще бъдат засегнати – Турция, Великобритания и САЩ – да бъдат открити толкова секции, колкото помещенията позволяват, каза Матева вчера. Изискахме от МВнР във Великобритания, Турция и САЩ в почетните консулства също да бъдат разкрити секционни избирателни комисии, каза още Росица Матева.