При значително по-ниски от обичайните стойности температури и усилен вятър рискът от инциденти и здравословни проблеми на работното място рязко нараства, казват от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) в съвети за работа при ниски температури, публикувани на уебсайта на синдиката.

Най-засегнати са работници в строителството, пътното строителство и комуналните услуги, казват още от КНСБ. Уязвими са и работещите в селското стопанско, куриерите, екипите за аварийно обслужване, както и служителите на летища и пристанища. Служители, извършващи дейност в хладилни камери и складове, също са от рисковата група при студено време. Внимателни трябва да бъдат и хората с хронични заболявания.

Всяка проява на състояние, причинено от студ, изисква незабавна лекарска помощ. За пример от КНСБ посочват хипотермия, замръзване на кожата и подлежащите тъкани. Продължителното излагане на студ и влага може да доведе увреждане на тъкани вследствие на свити кръвоносни съдове и липса на кислород, допълват от синдиката. Признаците са зачервяване, изтръпване, крампи и др.

Студът води до намалена координация, повишено натоварване на сърдечно‑съдовата система, намалена имунна защита и др., пишат още от КНСБ. За да се избегнат подобни случаи от синдиката съветват работата да бъде планирана спрямо метеорологичните условия. Друг съвет към работодателите е да осигуряват топли помещения и подходящи почивки, както и да ограничават работата на открито за непълнолетни при температури под 10°C. Работниците трябва да носят топли дрехи, шапка, ръкавици. Обувките трябва да бъдат достатъчно широки, за да позволят носенето на два чифта чорапи без да притискат стъпалата, съветват от синдиката.

Студът може да доведе също до дехидратация, предупреждават от КНСБ. Работодателите трябва да осигурят достатъчно количество топли и подсладени течности (без алкохол) и да насърчават работещите да пият, дори когато не усещат жажда, съветват от синдиката и допълват, че не се препоръчва консумация на кофеинови напитки, защото водят до дехидратация.