Поклонението пред легендарния български треньор Димитър Пенев ще се състои на 5 януари (понеделник) от 10:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“, обявиха от ЦСКА.

Отиде си Димитър Пенев – една от най-значимите фигури в българския футбол

"Още днес (3 януари) след 20:00 ч. пред централния вход на ст. „Българска армия“ ще бъде оформен възпоменателен кът в памет на Димитър Пенев, където всеки ще може да го почете с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен. Поклон пред светлата му памет! Ще те помним вечно, Пена!“, посочиха от ЦСКА.

На 80-годишна възраст си отиде Димитър Пенев. Великият треньор е издъхнал на 3 януари преди обяд.