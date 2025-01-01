Българският спортен тотализатор остава държавен, работните места ще бъдат запазени и дори увеличени. Това обявиха управляващите във връзка с предложението за концесия на дружеството за 15 години.

Министърът на спорта Иван Пешев обяви, че през последните 10 месеца е направен анализ на дейността на спортния тотализатор. "44 милиарда лева е оборотът на хазартния бизнес в България. 2 милиарда са печалбите. ТОТО-то генерира едва 70 млн. лв. печалби. Капацитетът на тотализатора е 4000 пункта, а в момента са разкрити към 2000. За нов софуерт, пунктове и хардуер са нужни инвестиции от стотици милиони, но предприятието не генерира подобен размер приходи. За това с колегите от съвместното управление предприехме тази стъпка - като възможност за увеличение на тези средства за спорт, инфраструктура и младежка политика. По този начин даваме възможност на големи компании да се включат в дейността на тотализатора. Ясно заявяваме, че търсим големи международни компании. Всички служители трябва да бъдат спокойни, че ще запазят своите работни места и ще бъдат увеличени поне двойно. Цялата концесионна такса ще влиза в министерството, а именно за всички спортни федерации ще има увеличен бюджет", заяви той.

Предлагат ТОТО-то да бъде дадено на концесия за 15 години

Драгомир Стойнев от БСП уточни, че момента се отваря вратата за голям международен оператор, но при строго определени условия – наличието на необходимия опит и голям оборот.

„Концесионното възнаграждение не трябва да бъде по-малко от 240 млн. лева. Ако едно от тези условия не бъде изпълнено, ние няма да продължим напред с процедурата“, посочи той.

По думите му спортът в България е недофинансиран, базите са в окаяно състояни и няма никакви пари за младежкия спорт. "Ако не се появи голяма международна компания, просто няма да има концесия. Никой не го интересува, че държавната лотария прави печалба от 120 млн. Търсим хора, които могат да се справят."

Стойнев обяви, че по никакъв начин не се източва ТОТО-то. "Начинът, по който се управлява трябва да бъде променен и модернизиран", категоричен е той.

Делян Добрев от ГЕРБ заяви, че не може да разбере опозицията, която атакува единствената дясна мярка в този бюджет. "Имаме съменение за лобизъм", заяви той. Той даде пример с летище София, което след концесията се е подобрило.

Инициатор на предложението е Министерството на младежта и спорта. Офшорни дружества не могат да кандидатстват за каквито и да е било концесии, заяви Йордан Цонев от ДПС.

От ИТН са поискали време, за да вземат решение дали ще подкрепят предложението.