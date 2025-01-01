Късно в понеделник вечерта стана ясна промяна, която част от управляващите предлагат между двете четения на бюджета. Тя предвижда Българският спортен тотализатор да може да бъде даван на концесия.

Предложението е внесено и подписано от представители на ГЕРБ, БСП и „ДПС - Ново начало”. В него се предвижда концесионер на ТОТО-то да може да бъде местно юридическо лице или чуждестранно, което упражнява стопанска дейност с регистрация в страната.

Вносителите посочват, че части от данъците на концесионера ще се прехвърлят към бюджета на спортното министерство, спортни клубове и федерации.

От NOVA потърсихме вносителите за коментар, но на този етап такъв няма. От опозицията остро критикуваха предложението. „Да, България” определиха идеята като неприемлива, а според „Възраждане" това е поредното потвърждение, че правителството е вредно за страната.

„Това е изключително неприемлива идея, тъй като ТОТО-то е монополист на пазара в България. Да се даде ТОТО-то на частен оператор означава само едно - да се върнем в времената, когато ТОТО-то беше в новините, във всяка медия. Вместо да се борим с хазарта, вместо да се ограничава, се прави точно обратното. И това е черешката на тортата в новия бюджет”, коментира Ивайло Мирчев.