Президентът Илияна Йотова ще проведе първите консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, записана в Конституцията.

На 3 февруари (вторник) държавният глава ще проведе срещи на „Дондуков“ 2. От 11.00 ч. ще е с представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС, а от от 13.30 ч. – с парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България.

"Моята идея е следващият служебен премиер да отговори на очакванията на българските граждани", заяви пред журналисти в с. Делчево в неделя президентът Йотова. Тя поясни, че ще обяви назначаването на служебен министър-председател, след като проведе консултации с парламентарно представените партии, и благодари на всички кандидат министър-председатели от списъка, определен от конституцията, като определи разговорите с тях като сериозни и отговорни.

Президентът Йотова стартира нови консултации – кога ще стане ясно кой е служебният премиер

„Разговорите бяха много съдържателни по една изключително сериозна палитра от теми. От най-належащите задачи пред България в следващите месеци до най-важния за един служебен кабинет въпрос - как да върнем доверието на хората в изборите и как да осигурим максимално честен и прозрачен изборен процес“, каза Йотова.

Тя допълни, че няма разлика между кандидатите, казали „не“ и тези, които са казали „да“. "Всички бяха изключително отговорни, защото предстоят много важни решения, свързани с по-нататъшното въвеждане на еврото. Това, че от днес ще работим само в евро не означава, че сме си свършили работата. Говорихме и за това как ще се преодолее ценовият шок, защото рефлектира директно върху българските граждани. Говорихме за външна политика - каква трябва да бъде позицията на България оттук нататък. Предстоят много важни решения в международен план. Говорихме и как да има една по-добра координация между институциите", посочи още държавният глава.

Илияна Йотова каза още, че на кандидатите, съгласни да заемат поста на служебен премиер, е поставила въпроси как смятат да преодолеят всички проблеми, така че да няма пак касирани избори, хората да гласуват спокойно и да знаят, че гласът им ще бъде отчетен. Една ситуация, в която още не знаем какво ще се случи с промените в Изборния кодекс, коментира още президентът.

Кой ще бъде служебен премиер: Петима казаха „да“ – на ход е президентът Илияна Йотова

На 30 януари приключиха първата серия от консултации с потенциалните кандидати за служебен министър-председател, включени в т.нар. „домова книга“. В списъка попадат общо 10 длъжностни лица - председателят на Народното събрание, управителят и подуправителите на БНБ, председателят на Сметната палата и двамата му заместници, както и омбудсманът и неговият заместник. Половината от кандидатите за служебен премер приеха да заемат поста: подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и зам.-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева. Останалите отказаха.

Конституцията не предвижда конкретен законов срок, в който държавният глава трябва да посочи кандидат за служебен министър-председател. След като бъде избран, президентът официално възлага на кандидата да състави служебен кабинет, който да управлява до провеждането на предсрочни парламентарни избори. Кандидатът за служебен премиер трябва да представи предложения за състав на министрите. И тук няма строго фиксиран срок, но по практика процесът отнема около седмица. След това държавният глава издава два указа – за назначаване на служебното правителство и за насрочване на нови парламентарни избори, които по закон трябва да се проведат до два месеца след назначаването на кабинета.