Автобус се преобърна на пътя между Сливен и Тополчане, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

На 2 февруари, около 00,25 часа, е получен сигнал за настъпило пътно произшествие на пътя от град Сливен към село Тополчане. По първоначални данни 49-годишен мъж от град Омуртаг, водач на автобус „Мерцедес“, губи управление и се преобръща извън пътното платно.

Автобус удари жена, пресичаща пътното платно в Сливен

От произшествието е пострадала жена на 68 години, жител на област Шумен. Тя е настанена за лечение в болнично заведение в град Сливен без опасност за живота.

Пробата за употреба на алкохол на водача е отрицателна По случая е образувано досъдебно производство.