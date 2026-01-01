Автобус удари жена, пресичаща пътното платно в Сливен, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

На 31 януари, в 18:25 часа, е получен сигнал за пътно произшествие на ул. „Хилендар“ до автобусна спирката.

По първоначални данни 59-годишен водач на автобус на "Пътнически превози" ЕООД- Сливен е ударил жена на 55 години, пресичаща пътното платно.

Жената е настанена за лечение в болнично заведение в град Сливен без опасност за живота. Пробата за употреба на алкохол на водача е отрицателна. По случая е образувано досъдебно производство.