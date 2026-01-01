Служители на РУ-Нова Загора са установили двама водачи на леки автомобили да управляват след употреба на наркотични вещества, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Проверките са извършени на 31 януари по време на ежедневния контрол по пътна безопасност.

Автобус се преобърна на пътя между Сливен и Тополчане, има пострадала жена

Около 15:30 часа в град Нова Загора на ул. „Патриарх Евтимий“ е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген Пасат“, управляван от мъж на 30 години от град Сливен. Пробата за употреба на наркотици, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат. Издаден е талон за медицинско изследване. По случая е образувано досъдебно производство.

Около 17:30 часа на ул. „Цар Освободител“ е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген“, управляван от мъж на 35 години от село Асеновец. Пробата за употреба на наркотици, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат. По случая е образувано бързо производство.