Ако сте управител на заведение или работите в сферата на хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга, знаете, че всеки ден е битка. Битка с времето, с доставките, с растящите цени и с очакванията на клиентите и организацията на процесите. В центъра на тази буря стои УПРАВИТЕЛЯТ – човекът, когото виждате „на терен“, но чиято истинска работа все по-често се случва зад кадър.

През 2026 г. успешният мениджър ще бъде не просто добър организатор, а стратег. И акцентът ще падне върху управлението на най-важния, но най-подценяван актив – времето. Точно времето се превръща в най-ценната валута, а способността да го управляваш – в решаващо предимство. Точно тук идва разликата между днешния модел и този на 2026: вместо реактивно „гасене на пожари“, фокусът се измества към контрол, предвидимост и решения, взети навреме.

Какво „изяжда“ деня на мениджъра днес?

Представете си традиционния модел. Денят започва. Телефонът звъни. Един доставчик приема поръчки само до обяд. Друг е пропуснал нещо от заявката. Трети има нов продукт, но няма как да ви го покаже веднага. Вие сте притиснати да поръчвате в чужд график, да уточнявате в движение и да правите корекции в последния момент.

Тези на пръв поглед дребни задачи се натрупват и превръщат управлението в “гасене на пожари”. Вместо да мислите напред – за развитие, за екипа, за партньорства, вие постоянно наваксвате, защото се подчинявате на чужд график, не на вашия. Спокойствието на екипа се губи, а с него и качеството на обслужването.

iStock

Дигитализацията наистина помага

Дигитализацията не е само модерен термин, а реален участник в ежедневие, което изисква контрол и стратегическо мислене. Потвърждават го и данните на Sirvis - платформа, която улеснява поръчките на всичко необходимо за един успешен обект.

По данните за 2025 г. например, 70% от поръчките в Sirvis се извършват между 17:30 и 8:00 сутринта. Това, както знае всеки професионалист, е извън стандартното работно време на доставчиците.

Какво ни казва това? Че мениджърите най-после намират времето, в което на спокойствие да анализират нуждите, да планират и да вземат обмислени решения за поръчка, без да се съобразяват с графика на колцентрове.

Резултатът е видим и в стойността на транзакциите. Средната кошница бележи 30% ръст, защото пълната визуализация на каталозите позволява по-добър избор и по-пълно зареждане. Но най-ценният показател е спестеното време: средно 2.5 часа на ден за заведения и производители, които вече не губят време в подаване, уточняване и корекции на заявки.

По-малко оперативна работа, повече стратегия

Промяната не е в това какво прави мениджърът, а в това кога и защо го прави.

Успешната стратегия за HoReCa мениджъра през 2026 г. не е да прави повече неща, а да изгради процеси, които работят вместо него – предвидими, измерими и под негов контрол.

И така, какво ще прави по-малко и какво повече успешният HoReCa мениджър през 2026?

По-малко:

● Ръчни заявки и хаотични уточнения. Край на разговорите „в движение“, пропуснатите обаждания и неясните поръчки.

● „Догонване“ на доставки. Предвидимостта на процеса намалява спешните ситуации и стреса.

● Корекции в последния момент. Когато имаш пълен поглед върху наличности, цени и история на поръчките, грешките намаляват драстично.

Повече:

● Контрол и проследяване. Ясна видимост къде отиват парите и как се движат доставките.

● Анализ на тенденции. Свободният ум и спестеното време позволяват поглед върху това кои продукти се представят добре и къде има възможност за оптимизация.

● Планиране и развитие. Работа по договорни отношения, партньорства и стратегически цели, които носят устойчив резултат.

● Работа с екипа. Повече време за хората, които са лицето на бизнеса пред клиентите.

Sirvis

Човешкият ефект зад цифрите

В крайна сметка, тази промяна не е само технологична. Тя е дълбоко човешка. Както споделят от Sirvis: „Цифрите не разказват цялата история. Зад тях стоят мениджъри, които вече не пишат на салфетки. Барове, които зареждат навреме. Кухни, които работят спокойно. Собственици, които имат по-голям контрол.“

През 2026 г. успешният HoReCa мениджър няма да е този, който работи най-много, а този, който работи най-умно. Този, който е успял да замени ежедневния хаос с предвидими процеси и да си върне контрола върху най-ценния ресурс – времето. А това е основата, върху която се градят не само по-успешни бизнеси, но и по-спокойни и удовлетворени екипи.