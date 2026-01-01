Разследват няколко случая агресия и насилие в Кюстендилско, съобщиха от полицията.

В края на миналата седмица/на е възникнал конфликт между двама водачи на главен път Е-79 - в близост до КПП „Дяково“ - в посока на движението София.

Оставиха в ареста обвиняем за домашно насилие от Кюстендил

48-годишен софиянец е нанесъл средна телесна повреда чрез удари с метален предмет на 53-годишен мъж. Пострадалият е с травма на главата. Нападателят е бил задържан.

При друг случай - задържан 47-годишен мъж на 1 февруари. Той е нанесъл е побой на партньорката си в семейното им жилище в Кюстендил.

15-годишен дупничанин пък е причинил средна телесна повреда на свой познат в кюстендилския квартал „Изток“ на 31 януари. Пострадалият е със счупена кост на дланта.