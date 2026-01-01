В хода на проведена на 1 февруари полицейска операция по линия „наркотици“ криминалисти от РУ-Костинброд задържаха двама местни жители.

При извършената проверка в дома на единия, служителите на реда открили укрити в тоалетно казанче два плика с общо 150 грама бяло прахообразно вещество, още два със съцветия и електронна везна.

При направения полеви наркотест иззетите вещества реагирали съответно на амфетамин и канабис.

Мъж на 41 години е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство за престъпление от Наказателния кодекс.

В полицейския арест е и 36-годишен костинбродчанин, у когото служителите на реда открили плик с около три грама тревиста маса, реагираща на канабис. Регистрирана е преписка по чл. 354А, ал.3 от НК.