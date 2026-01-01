Израел отвори отново граничния пункт "Рафах" между Газа и Египет, но само за пешеходци – решение, позволяващо на палестинците да напускат анклава, както и да се завърнат на тези, избягали от войната на Израел в Газа, предаде Ройтерс.

Отварянето на граничния пункт "Рафах" ще бъде ограничено, като Израел настоява палестинците да бъдат подлагани на проверки за сигурност на влизане и излизане. Очаква се Израел и Египет да наложат и таван върху броя на хората, които ще могат да преминават през пункта ежедневно.

Израел пое контрола над ГКПП "Рафах" през май 2024 г., около девет месеца след началото на войната в Газа. Бойните действия засега са прекратени след примирие, влязло в сила през октомври и договорено с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Повторното отваряне на "Рафах" беше ключов елемент от първата фаза на "Тръмп" за спиране на боевете между Израел и бойците на "Хамас".

Израелски представител от сферата на сигурността заяви, че на пункта са пристигнали европейски екипи за наблюдение и че той "вече е отворен – както за влизане, така и за излизане."

През първите девет месеца от израелската офанзива в Газа, започнала след атаката на "Хамас" срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г., палестинците като цяло имаха възможност да бягат в Египет през пункта "Рафах".

Палестински представители твърдят, че след началото на войната около 100 000 палестинци са напуснали Газа, като повечето са направили това именно през първите девет месеца. Някои са били подпомогнати от хуманитарни организации, а други са плащали подкупи на посредници в Египет, за да получат разрешение да напуснат.

Израел затвори пункта "Рафах", след като неговите сили навлязоха в района. Затварянето прекъсна важен коридор за ранени и болни палестинци, които търсеха медицинска помощ извън Газа. През последната година няколко хиляди души бяха пропуснати да заминат за лечение в трети държави през Израел, но според ООН в палестинския анклав има още хиляди хора, нуждаещи се от лечение зад граница.

Въпреки повторното отваряне на "Рафах" Израел продължава да отказва достъп на чуждестранните журналисти до анклава. Ограничението действа от началото на войната в Газа.