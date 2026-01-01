Турско село, чието име съдържа 23 букви – Халилефендичифтлиги кьою (Halilefendiçiftliği köyü) – е селото с най-дълго име сред над 18-те хиляди села на територията на страната, според националния индекс на населените места на Турция.

Селото се намира в окръг Ушак в Югоизточна Турция, а името му се превежда на български като „Селото на чифлика на Халил Ефенди“. В българския превод на името на селото буквите са повече заради предлозите. Турският език е аглутинативен - в тези езици граматическите категории (време, лице, число, падеж) се изразяват чрез прибавяне на различни наставки (суфикси) към корена на думата, поради което се получават много дълги думи и имена, както в случая.

На второ място по брой на буквите е името на село Кошубурнутюркменлери (Koşuburnutürkmenleri) в северозападния турски окръг Чанаккале, община Байрамич, което съдържа 20 букви.

Най-малко букви – само три на брой – съдържат имената на селата Оя (от турското oya, което значи „дантела“ – бел. авт.) в югоизточния окръг Шърнак и Дут (което значи „черница“) в южния окръг Адъяман.

Сред интересните имена е това на село Едже в северозападния окръг Биледжик, което означава „кралица“. То е единственото село в Турция с това име. Интересно значение имат и имената на села като Ефе (популярно мъжко име, което има смисъла на „батко“ или „смел, сърцат човек“) в окръг Афйонкарахисар, Буналан (притеснен) и Дертли (угрижен) в окръг Чорум, Чьоплер (боклуци) и Асайиш (спокойствие) в окръг Ерзинджан, Паник (паника) в окръг Кютахия, Синек (муха) в Сивас и Дондурма (сладолед) в окръг Чанаккале.

В официалния индекс на населените места се посочва, че в Турция има 18 215 села. Най-много от тях – 1231 села – се намират в окръг Сивас, Централен Анадол, а най-малко на брой са в Ялова, област Мармара – 43.

Според турския административен закон създаването на нови села или преместването на съществуващи се извършва с одобрението на Министерството на вътрешните работи и след получаване на становищата на съответните министерства. Същата процедура се прилага и за прехвърлянето на села от един окръг в друг в рамките на същата област, както и промяната на имената на селата, сливането и отделянето и други подобни дейности.