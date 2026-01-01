След срещата си с президента Илияна Йотова председателят на Сметната палата Димитър Главчев заяви, че е свикнал да изпълнява конституционните си задължения и е склонен да приеме да бъде служебен премиер.

„Аз съм свикнал да изпълнявам конституционните си задължения. Имам два пъти повече основания да не приема, тъй като вече два пъти бях служебен премиер, само че това е лично и няма такъв текст и основание в Конституцията. Така че съм склонен да приема“, бяха точните думи на председателят на Сметната палата.

„Всеки, който има представа от организиране на избори, знае, че членовете на секционните комисии се назначават от местната власт по предложение на участниците в изборите. Да се прехвърля вината, върху който и да е служебен премиер или служебно правителство, говори за невежество и съзнателни спекулации“, твърди Главчев.

Час по-рано той пристигна на „Дондуков“ 2 за среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство. Йотова го посрещна на входа на президентската институция. Срещата между тях бе закрита.

Димитър Главчев разясни, че не са обсъждали състав на правителство с президента, но потвърди, че би гласувал доверие отново на почти всички хора, които преди са били министри в негови службен кабинет.

И сподели своите надежди кандидатите за служебен премиер да станат повече, за да „се даде възможност за избор на президента да избере най-подходящия за поста“. „Никакви предварителни условия не ми е поставяла“, категоричен бе в отговора си екс премиерът Главчев, отговаряйки на журналистически въпрос относно Илияна Йотова.

По-късно държавният глава ще разговаря със заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Днес е четвъртият ден от срещите на Илияна Йотова с потенциалните служебни премиери. Президентът може да избира измежду председателя на Народното събрание Рая Назарян, управителя на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев или подуправител на БНБ – Андрей Гюров, Петър Чобанов, Радослав Миленков, председателя на Сметната палата Димитър Главчев или заместник-председател на Сметната палата – Маргарита Николова, Силвия Къдрева, омбудсмана Велислава Делчева или заместник-омбудсман – Мария Филипова.

Подуправителят на БНБ Андрей Гюров и заместник-омбудсманът Мария Филипова изразиха готовност да поемат поста, останалите – отказаха.