При средна цена от 282,33 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 22 януари.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 159,84 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа със 76,63 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 369,50 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 195,16 евро за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 90 304 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент "В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 233,70 евро (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 197,87 евро (без ДДС) за мегаватчас.