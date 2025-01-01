Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет се събра на редовно заседание след началото на скандала между ВКС и изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Това съобщи NOVA.

Преди заседанието председателят на ВКС Галина Захарова заяви, че по въпроса дали Сарафов може да изпълнява функцията главен прокурор, няма и не би трябвало да има междуинституционално напрежение. Захарова каза, че очаква Съдийската колегия във ВСС да избере председател на ВАС, тъй като 6-те месеца на Георги Чолаков също изтекоха.

Прокуратурата: Решението на ВКС не поражда никакви последици за Сарафов

Неотдавна Прокурорската колегия на ВСС реши, че въпреки изтичането на шестмесечния срок на Сарафов, той продължава да бъде легитимен изпълняващ функциите главен прокурор. Миналата седмица Наказателната колегия на ВКС прие, че той не е легитимен изпълняващ функциите главен прокурор, което означава, че за всеки един наказателен състав в държавата неговите актове са нищожни.

Днес Съдийската колегия чете същия закон, същия текст по коренно различен начин, което означава, че двете колегии на ВСС разглеждат един и същи закон по противоположен начин. И към този момент е трудно да се определи всъщност кой може да бъде арбитър и да каже коя от двете колегии е по-права.

„Аз считам, че междуинституционално напрежение няма и не би трябвало да има. В конкретния случай не става въпрос за отношения между отделните части на съдебната власт, които така или иначе са регулирани на конституционно ниво. След 21 юли 2025 година е изтекъл шестмесечният срок съгласно член 173, а. 15 от Закона за съдебната власт. И едно и също лице не може да заема позицията изпълняващ функцията. Органът по назначаване е Прокурорската колегия на ВСС. В нейни ръце е разглеждането на въпроса относно назначаването или освобождаването на съответно лице от изпълнение на съответните функции. Но тълкуването на закона е в ръцете на съда”, заяви Захарова.