В ранните часове на днешния ден на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост и ниска облачност.

Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, за София – около 5°. По-значителна облачност ще има над южната половина от страната и източните райони. В Дунавската равнина ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа слаб, в Северна България и умерен, вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, за София – около 16°.

Над планините ще има значителна висока и средна облачност. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра – около 5°.

Сутринта над Черноморието ще бъде предимно слънчево, но още преди обяд облачността ще се увеличи. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 17°-19°. Температурата на морската вода ще е 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Във вторник облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната и планините - предимно значителна, на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър.

В сряда на повече места в Източна България и планините ще има слаби валежи от дъжд. Вятърът ще отслабне и постепенно ще се ориентира от североизток.