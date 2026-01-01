Центърът на София се превърна в сцена на една от най-позитивните и иновативни социални инициативи у нас. Стотици граждани се включиха в първата по рода си „Разходка с кауза“. Целта им бе да представят едно модерно решение – първият национален обществен знак „Сканирай лапата“, който прави Закона за защита на животните достъпен само с един клик на смартфона.

Неделната разходка стартира от пл. „Света Неделя“ и стигна до НДК, а участниците носеха физически табелки с новия визуален знак на Stray Angels – синя лапа с QR код. Инициативата надгражда традиционните кампании, като използва технологиите, за да образова и информира. При сканиране с мобилен телефон, знакът отвежда към платформа с ясни инструкции: как да реагираме при животно в беда, към кои институции да подадем сигнал и какви са реалните законови санкции.

Каузата успя да обедини в обща стъпка институции, граждани и звезди. Сред официалните посланици, които поведоха разходката, бяха Александра Богданска, Папи Ханс, Юлиан Костов, Диляна Попова, Асен Блатечки, Дарин Ангелов, Никол Станкулова и Валерия Георгиева.

Искра Георгиева, организатор на кампанията, сподели философията зад иновативния знак: „Години наред спасяваме животни със счупени тела и прекършени съдби. И разбрахме нещо важно – истинското спасение не започва от улицата, а много по-рано – когато правим своя избор. Животните не са дигитални образи в екраните ни. Те са живи същества. Понякога е достатъчно просто да спрем за миг и да се запитаме: Какъв човек искам да бъда?“.

Тази философия превръща „Сканирай лапата“ в нещо много повече от поредната акция – това е изцяло информационна и образователна инициатива, която няма дарителски характер. Тя е насочена пряко към хората и промяната в техните избори, като поставя остър фокус върху личната отговорност към домашните любимци и към жестокостта, която твърде често се подминава с усещане за безнаказаност. Организаторите напомнят, че животните на улицата не са просто даденост, а са директно следствие от изоставяне, неконтролиран разплод и липса на поета грижа от страна на стопаните им.

Именно върху силата на личния пример в дигиталната ера акцентира и Александра Богданска: „Като майка и човек, който споделя живота си с хиляди, знам едно: нашите действия днес изграждат света, в който ще живеят децата ни утре. Вече нямаш оправдание, че не знаеш какво да направиш. Законът за защита на животните вече е видим и разбираем – точно тук, в телефона ти.“.

Спазването на закона вече не е абстрактно понятие, а реално действие, което всеки може да предприеме на мига. Певецът Папи Ханс също насочи вниманието към тази лична отговорност на всеки един от нас: „Улицата не е склад за непотребни вещи. Изхвърлянето на куче или котка не е 'решение', а престъпление. Време е да спрем да подминаваме с оправданието 'някой друг ще се погрижи'.“.

Събитието, което се реализира с институционалната подкрепа на ОП „Екоравновесие“ – София , е само началото на един дългосрочен национален проект. Съвсем скоро физическите табели и стикери с QR кода ще станат неизменна част от ежедневието ни – те ще бъдат позиционирани на ключови обществени места, в големите хранителни вериги, бензиностанции, банкови клонове и паркове. Организаторите обявиха също, че инициативата ще излезе извън пределите на столицата, като съвсем скоро и другите големи общини в страната ще последват примера на София и поетапно ще въведат знака в своята градска мрежа.