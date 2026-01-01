България осиротя с още една легенда, заяви спортният министър Димитър Илиев след поклонението пред бившия вратар на националния отбор по футбол Борислав Михайлов. Той почина на 31 март на 63-годишна възраст, а днес близки и приятели си взеха последно сбогом с него в храм "Света София" в столицата.

"Не само аз, а вярвам и всеки българин го помни с най-силните емоции и чувства на гордост. Той е човек, който ни донесе толкова много радост през далечната 1994-а година. Изключително тъжен ден за българската спортна общественост. Осиротяхме с една легенда, Бог да го прости!", каза Илиев.

БТА

Борислав Михайлов бе капитан на българския национален отбор на Световното първенство в САЩ през 1994-а и изведе състава на вече покойния Димитър Пенев до първата победа на големи футболни форуми - 4:0 срещу Гърция. По-късно той стана и автор на един от най-паметните моменти в българската спортна история - спасените дузпи срещу мексиканците Марселино Бернал и Хорхе Родригес, описани от коментатора на БНТ Борис Касабов с митичното "Този фантастичен, този невероятен Боби Михайлов поставя мексиканците за втори път на колене".

"Бяхме доста близки. Мисля, че тепърва ще усещаме неговото отсъствие във всяка една сфера. Ситуацията беше такава, че общо взето чакахме последния шанс, но нямахме късмет. Чакахме три или четири месеца, бяхме информирани от семейството, но не бяха добри отзивите. Светла му памет, светла му път. Запомнете го весел и саркастичен. Беше добър човек", каза бившият халф на националите Йордан Лечков. Той пък стана герой за националите на четвъртфиналите с гола срещу Германия за крайното 2:1.

Най-успешният български футболист Христо Стоичков заяви, че именно Борислав Михайлов изведе България до четвъртото място на Световното първенство.

Един от тези служители на бе дългогодишният вицепрезидент Атанас Фурнаджиев, който каза: "Боби бе преди всичко добър приятел и мъжкар. Той бе човек, който държеше на думата си".

Михайлов и неговите съотборници отвориха вратите за следващото поколение големи български футболисти, а в новата генерация лидери с ранни трансфери в чужбина станаха Димитър Бербатов, Мартин Петров и Стилиян Петров. До националния тим стигнаха и играчи като Александър Александров-Кривия, който след края на кариерата си в Левски игра шест години в Турция.

"Искрени съболезнования на семейството на Боби Михайлов. Знаем каква личност е, не е нужно да го повтаряме. Трябваше да го правим, докато беше жив. Доста радости ни създадоха 94-а година и винаги съм казвал, че благодарение на тях моето поколение имаше път за чужбина", каза Александров след поклонението.

