С декларации от парламентарните групи на ГЕРБ-СДС, "Възраждане" и "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) започна заседанието на Народното събрание.

От ГЕРБ-СДС отбелязаха 154 години от рождението на революционера Гоце Делчев.

Декларацията на "Възраждане" беше за състоянието на българското здравеопазване и предстоящото прекратяване на дейността на Отделението по детска хирургия в болница "Света Анна" във Варна.

От ПП-ДБ отбелязаха първата седмица, в която България използва само единната европейска валута. В декларацията Явор Божанков (ПП-ДБ) се спря на тези, които са работили срещу въвеждането на еврото у нас.

В дневния ред на парламента за днес е второто четене на промени в Изборния кодекс, свързани с броя на секциите в страни извън Европейския съюз.

ГЕРБ-СДС: Делото на Гоце Делчев оставя трайна среда в българското национално-освободително движение

Делото на Гоце Делчев оставя трайна среда в развитието на българското национално-освободително движение и оказва дълбоко влияние върху националното самосъзнание на поколения българи. Това каза народният представител от ГЕРБ-СДС Иван Герчев в декларация, която прочете от парламентарната трибуна, по повод 154 години от рождението на революционера, отбелязани на 4 февруари.

Георги Николов Делчев е роден на 4 февруари 1872 г. в Кукуш, Гърция. Той изиграва решаваща роля в изграждането на освободителното движение, изгражда революционни комитети, подготвя дейци и създава устойчива организационна мрежа. Гоце Делчев е не само революционер, но мислител и визионер. За него свободата не е единствено политическа цел, а състояние на духа и на обществото, добави Иван Герчев.

Той каза още, че широката и модерна визия на Гоце Делчев придава на делото му особена историческа стойност, тя го превръща в личност, която надхвърля рамката на своето време и оставя пример за политическа зрялост, държавническо мислене и лична нравственост. До последния си ден той остава сред народа, неговата гибел през 1903 г. го превръща в символ на безкористен патриотизъм и на вяра в идела за свобода и достойна българска общност.

Ясен знак за непреходността на делото му е, че днес в България съществува град, носещ неговото име. Това име не е просто географско обозначение, а символ на историческа памет, на национална признателност и на живата връзка между героичното минало и съвременния живот, каза Иван Герчев.

Той призова да пазим заветите на Гоце Делчев като морален компас на българската държава.

ПП-ДБ: Изказванията на „Възраждане“, че приемането на еврото ще стане при различен от фиксирания курс, днес са доказана лъжа

Изказванията от партия „Възраждане“, които гласяха, че приемането на еврото ще стане при различен от фиксирания курс, днес са доказана лъжа. Тогава действаше закон, че България се присъединява към еврозоната само при фиксирания курс, каза народният представител от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Явор Божанков в декларация от името на партията.

Това е първата седмица, в която България използва единната европейска валута и историята ще запомни всяко правителство, положило усилия да завърши този национален идеал успешно, заяви Божанков. Оттук нататък ще трябва да положим усилия да запазим този път на развитие, каза той.

През 2022 г. Румен Радев заявява, че референдум за еврото няма да има, а година по-късно казва, че еврото ще донесе съществени икономически ползи и определя членството на България еврозоната като стратегическа национална цел. Същият човек през 2025 г. иска референдум срещу еврото в Деня на Европа, каза Божанков и допълни, че това е опит да се наруши общественият договор от най-висшата държавна институция.

Преди дни Конституционният съд сложи край на този диспут за еврото и за това кой е крив и кой - прав, каза Божанков. Той се обърна към „Възраждане“ с думите: „От тази седмица и до края на живота си вие ще използвате единната европейска валута с българските национални символи“.

„Възраждане“: Доказателство за кризата в болниците е предстоящото закриване на Отделението по детска хирургия в „Св. Анна“ във Варна

Поредното актуално доказателство за кризата в държавните и общински болници е предстоящото на 1 март прекратяване на дейността на Отделението по детска хирургия в болницата „Св. Анна“ във Варна. Това заяви народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов в декларация от името на партията.

По думите му през последните 36 години българското здравеопазване е преминало през драматичен и противоречив преход от централизирана изцяло държавна система с бюджетно финансиране и безплатен достъп до хибриден модел, съчетаващ задължително здравно осигуряване и доминиращо присъствие на частния сектор. Този преход остана незавършен и белязан от липса на дългосрочна визия и честа смяна на концепции, добави Стоянов.

Според него липсата на медицински сестри представлява реална заплаха за функционирането на системата и се превръща във въпрос на национална сигурност.

Стоянов отбеляза, че са депозирани оставки на лекарите, работещи в болницата. Те протестират заради ниското заплащане и изразяват недоволството си, че спасяват животи, а не могат да плащат нормално сметките си, каза Стоянов и добави, че към болницата има неразплатени над 1 млн. лева през последната година за извършени дейности, които Здравната каса не е изплатила. По думите му това е третото отделение, което се закрива в болница „Св. Анна“ във Варна за последните пет години, а скоро се очаква да бъде закрито още едно отделение.

Според медицински специалисти вариант за излизане от тази ситуация е повишаване на субсидията от страна на здравното министерство, заяви Стоянов. „Възраждане“ ще работи за премахване на търговския статут на държавните и общинските болници и преобразуването им в бюджетни или защитени лечебни заведения, за устойчиво увеличаване на възнагражденията на специалистите в сектора, както и за национална стратегия за медицинските кадри със стипендии и обучения, допълни той.