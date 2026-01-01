/ iStock

Разкрит е дързък случай на грабеж на голямо количество злато от златарско ателие в "Сухата река" в София, има задържани, това съобщиха на брифинг от полицията и прокуратурата пред медиите. 

Случаят е от 15 май 2025 година, но е разкрит едва сега, тъй като разследването е било мащабно и е имало много неизвестни. 

"В съответния ден трима маскирани влизат в ателието. Единият държи вратата отвътре, другите двама се насочват към щандовете. Събарят дървен шкаф, проникват зад щанда и единият се насочва с вдигнат в ръката чук към намиращата се зад щанда дама, която е продавач. Започват да чупят витрините и да отнемат намиращите се там златни накити. Общото количество на отнетите бижута е над 340 000 лева. Започнало е незабавно разследване, в резултат на което са извършени претърсвания и изземвания и обиски на 23 януари тази година", посочи зам.-градският прокурор на София Десислава Петрова.

Използван е и краден автомобил, който след грабежа е запален и сменен с друг. 

"Те пристигат около 10:00 ч. на 15 май с краден автомобил, който взимат непосредствено преди грабежа. Привеждат в безпомощно състояние собственика на магазина, потрошават витрините и отнемат златните накити и се оттеглят със същия автомобил. Малко след това в близост до извършения грабеж автомобилът е запален. Извършителите тръгват с друг автомобил към неизвестна в онзи момент посока", обясни директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов и посочи, че по време на обира те са били с маски, качулки и черни дрехи. 

"Интересното е, че в хода на претърсването и изземването на адресите на извършителите на грабежа в златарското ателие, установихме приготвени предварително за пътуване в Кралство Испания куфари, най-вероятно за да извършат и там подобен тип дейности, с маски, качулки и други пособия", посочи главен комисар Николов и обясни, че очевидно цялата операция около грабежа е била подготвяна отдавна. 

Трима души са привлечени за обвиняеми. Двама от тях са осъждани, третият не е, обясни прокурор Петрова. 

Двама от тях са задържани и през 2021 г. в момент на кражба от магазин на мобилен оператор, допълни гл. комисар Николов. 

Те са на 21, 25 и 34 години. За това престъпление се предвижда наказание "лишаване от свобода" от 5 до 15 години и конфискация до 1/2 от имуществото на виновните, допълни Петрова. Те са задържани към момента за срод до 72 часа. 

Има насоки за местоположенията на някои от бижутата, но все още се работи за подробности. 

