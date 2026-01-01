Нови 30 случая на морбили са регистрирани в страната за периода 6-12 април. Това показват данните на Националния център по заразни и паразитни болести. От началото на годината в страната са съобщени 104 случая на морбили. За същия период на предходната година е съобщен един случай.

В страната ни имунизацията срещу морбили е задължителна и се поставя след навършване на 13-месечна възраст и в годината на навършване на 12- годишна възраст. Ако са деца на възраст от 13 месеца до 11-12 г., те трябва да имат поставена една доза ваксина срещу морбили, паротит и рубеола. Ако са деца, родени преди 2015 г., трябва да имат поставени две дози.

Нови случаи на морбили в Ловешко

Служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски каза по-рано днес, че има спад във ваксинационното покритие срещу морбили. Родителите трябва да разберат колко е важно да ваксинират децата си, заяви той.

По думите му има случаи на фиктивни ваксинации и на липсващи ваксинация за морбили, паротит и рубеола, която се прави 13 месеца след като бебето се роди и липсваща втора, когато детето навърши 12 години. „Ваксиналното покритие в България е паднало под 82%, което е най-тревожно и това създава риск от епидемия“, коментира министърът.

Болестта е силно заразна и се предава чрез близък контакт с болен, напомнят на сайта си от Министерството на здравеопазването (МЗ). Основните симптоми на морбили са повишена температура, хрема, кашлица, сълзотечение, възпаление на очите, обрив.

При близък контакт на потвърден случай на морбили да се потърси медицинска помощ, тъй като е възможно да бъде направена ваксина до 72-рия час от контакта, ако е необходимо, съветват от онлайн платформата "Плюс мен", създадена от МЗ с цел популяризиране на ваксините и ползите от тях.