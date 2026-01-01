Рекорден брой румънски туристи са посетили България през 2025 г. По текущи данни на НСИ те имат близо 1 млн. регистрации на туристи в местата за настаняване през изминалата 2025 г., което е увеличение с 8,5% спрямо 2024 г. – това е най-високото ниво на туристически регистрации от този пазар, отчитано досега.

51,2% пък е ръстът на регистрациите на румънски туристи в местата за настаняване през 2025 г. спрямо предпандемичната 2019 г., отново по текущи данни на НСИ.

В тази връзка Мирослав Боршош коментира: “Тези рекордни резултати са доказателство за активната и ефективна работа на Министерството на туризма, насочена към утвърждаване на България като предпочитана дестинация на целеви пазари чрез целенасочени рекламни кампании и изградени международни партньорства”. Ръстът затвърждава северната ни съседка като един от най-важните пазари за българския туризъм. Министърът на туризма в оставка подчерта още, че рекордните резултати от румънския пазар са ясен знак за нарастващото доверие към България: „Все повече румънски туристи избират България, защото тук намират разнообразие, качество и истинско преживяване. За нас това е признание, но и отговорност – да продължим да развиваме туризма така, че всеки гост да си тръгва вдъхновен и с желание да се върне отново“.

България с най-красив щанд на Международното туристическо изложение в Истанбул (СНИМКИ)

На този фон Министерството на туризма представя България на международното туристическо изложение TTR 2026 в Букурещ (12–15 февруари) – едно от водещите туристически събития в региона, което събира туроператори, агенции, хотелиери и институции от редица европейски държави. В рамките на изложението България участва с 31 представители на туристическия сектор – компании, хотели и общини, които представят разнообразни оферти и дестинации за румънския пазар.

Новата визия на българския национален щанд, която се представя за първи път в рамките на изложението, успешно привлича многобройни посетители. Дизайнът на щанда акцентира върху съчетанието между традиции и съвременност.

Министерство на туризма

Концепцията на представянето подчертава богатството и разнообразието на туристическия продукт – от културен и градски туризъм до морски, зимни и еко преживявания, които утвърждават България като дестинация за всички сезони.

Особено внимание е отделено на културния туризъм и българските занаяти, както и на международното признание за българската гайда и гайдарството, включени в Списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО през 2025 г.

Министерство на туризма

Пространството е разработено така, че да създава преживяване за посетителите и да ги потапя в атмосферата на българската култура, природа и гостоприемство – визия, която вече привлича вниманието и на медиите, отразяващи форума.

Мирослав Боршош акцентира върху значението на новото визуално представяне на страната ни: „Новият дизайн на националния щанд е символ на посоката, в която се развива българският туризъм – в крак със световните тенденции, съчетавайки и представяйки традиции, модерност и силна национална идентичност. Работим и представяме България пред света като вдъхновяваща, сигурна и конкурентна дестинация, която предлага преживявания през цялата година“.

Участието на страната ни в TTR 2026 е част от стратегическите усилия за разширяване на присъствието на България на ключови международни пазари и за насърчаване на устойчивия растеж на туристическия сектор.