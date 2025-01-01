Лидерът на МЕЧ Радостин Василев с остър коментар за протестите тази вечер.

"София гори! България протестира! Полицията пази с неохота централите на Ново Начало и на ГЕРБ от справедливия гняв на хората. Все пак не ги опазиха. Мутрите откраднаха 30 години на българите и това което се случва е очаквано и не е изненадващо. Ако е имало провокация, то тя е срещу търпението на българския народ", написа той.

"Единственият изход е оставка на правителството, отказ от еврозоната, незабавни избори и мнозинство срещу ГЕРБ и ДПС-Ново Начало. Мафията не се сваля с усмивки и целувки!", пише още Василев.