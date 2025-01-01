Партия „Продължаваме промяната“ иска оставката на вътрешния министър Даниел Митов. „Оставката на Даниел Митов трябва да бъде депозирана още тази вечер“, пишат в официалната си страница във Facebook от партията.

„Нормалните хора усетиха провокаторите и започнаха да се изтеглят още към 21:30 ч. Вандалщината няма нищо общо с протеста“, заявиха от „Продължаваме промяната“.

ПП иска оставка на вътрешния министър

„Видяхте, че протестът приключи мирно, след което тръгна шествие към централите на ДПС и ГЕРБ. След като шествието е минало към централата на ДПС, са се появили провокатори“, каза във видео Асен Василев.

„Бул. „Васил Левски“ е без осветление и е имало агитки по улиците. Това е абсолютно безобразие - Оставката на Даниел Митов трябва да бъде депозирана още тази вечер! Защото той успя от мирен протест да позволи агитки да удрят полицаи“, заключи Василев.

„Вътрешният министър трябва веднага да подаде оставка. Причината е неадекватната реакция на полицията - от началото на протеста от БНБ до ул. „Врабча“ нямаше нито един полицай. По никакъв начин не беше подсигурен периметърът. Пред НС нямаше нито един полицай. Нямаше ток, всичко това има една цел - да опорочи най-големия протест за последните 30 години“, заяви от протестите съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

По думите му хората, бесни на тази власт, бесни на кражбите в бюджета, са отишли на нормален, мирен протест, но е имало „други сили, обаче, които действаха по различен начин“.

„Трябваше да звъня на министър Митов, за да го призовавам да изкара полицията да реагира адекватно, за да може да има нормален ред. Трябваше да звъня на Борисов. Трябваше да звъня, на премиера Росен Желязков. На вътрешния министър му поисках оставката. На Борисов му казах неща, за които не са за пред камера. А Росен Желязков, например, го попитах как е възможно да има европейска страна, да има такава държава, в която да няма подобна адекватна реакция. Най-нормалното, което трябва да направи полицията в такива случаи, е да бъде адекватна спрямо всички. Имаше мирен протест, много хора бяха дошли с майки, с децата си. Най-големия протест, не знам колко, 10 хиляди души. И вместо това да применя по нормален начин, се позволи ескалация, абсолютно преднамерена, абсолютно ясно организирана, по начина, по който това се случило и преди“, допълни той.

„Умишлено е оставено да се случи това, на което станахме свидетели всички тук. Действията на полицията абсолютно не бяха адекватни. Държим отговорен вътрешния министър. Този човек е подчинен на Делян Пеевски, той веднага трябва да подаде оставка. Абсолютно на всеки протест има провокатори. Работата на полицията е да ги идентифицира. Нашите стюарди бяха там през цялото време, даваха сигнали на полицията. Нямаше нито един полицай на „Врабча“. Никога не е било това на протест. Отговорността за това нещо е на вътрешния министър. Веднага, на секунда, трябва да подаде оставката си. Бесен съм в момента на този човек. Бесен съм, казах му го и по телефона“, категорично заяви Мирчев.

„Протестът приключи. Това, което става в момента го правят маскирани ултраси, вандали. Провокатори! А БНТ лъже, че това са протестиращите. И било имало деца. Това е лъжа, деца няма. Нормалните хора усетиха провокаторите и започнаха да се изтеглят още към 21:30 ч. Вандалщината няма нищо общо с протеста“, написа бившият съпредседател на партията Кирил Петков във Facebook.

„Моля всички за мирен протест. Не се поддавайте на провокации. Показахме, че сме много и че гласът ни е силен. Не трябва да се хвърлят бомбички, да се руши или вандализира градът ни. Нека завършим този мирен протест достойно и обединени“, това написа Петков в пост по-рано.

„В момента тук се случва една истинска театрална постановка. 25 момчета с черни качулки започнаха да трошат колите и да палят кофи. Докато тези момчета чупеха офиса на ГЕРБ, полицаите не направиха нищо“, това заяви на живо от протестите депутатката от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Елисавета Белобрадова.

По нейни думи полицията не е направила нищо. „Тези агитки бяха докарани, за да отидат и да изпотрошат офиса на ГЕРБ, за да може на другия ден да има сцена“, допълни тя.

„България се вдигна“, написа във Facebook депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Андрей Цеков.

В поста си той публикува и снимка на група младежи, за които пише - "Виждате ли ги хубаво? Това са малка част от провокаторите, вклинили се в протеста по време на шествието. В тъмнината на удобно изключеното улично осветление по целия булевард край Софийския университет, около който нямаше жив полицай, се посочва в публикацията на Цеков. По думите на депутата е имало групички от по 15-20 младежи на възраст между 15 и 20 години - облечени по калъп с черни анцузи, еднакви черни ветровки и маски, странящи и невписващи се в мирното шествие. "С наближаването на централата на ДПС се втурнаха напред и започнаха да мятат бомби. Лично изтръгнах от ръцете на една такава група огромна винкелова рамка и ги разпръснахме заедно с други от протестиращите. А родната “милиция” зорко спеше под крилото на любимия пудел на Новото начало", се казва още в поста.

"Но целият ви евтин театър не подменя истината, господа ДС-та, тикви и прасета! България не е ваша! България се вдигна! България ви посочи изхода на историята! Вървете си с мир! Оставка!!! Веднага!!!", завършва публикацията си Цеков.