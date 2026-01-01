Кабинетът на Пеевски с герба е читалня от днес. Това съобщи Председателят на Народното събрание Михаела Доцова.

Администрацията на Народното събрание оборудва нова читалня за нуждите на ползвателите на библиотеката на Народното събрание. От днес читателите ще могат в условията на уют и тих комфорт да ползват помещението, в което доскоро се помещаваше кабинетът на Делян Пеевски.

Според парламентарната група на „Прогресивна България“ помещението е натоварено със символни предназначения още от времето на дълбокия социализъм и продължава да пази популярните герб и знамена, придобили печална слава през последните години.

"Убедени сме, че това негово последно предназначения отговаря в най-голяма степен на нуждите и настроенията на българските граждани".

От „Прогресивна България“ канят всички заинтересовани от юридическата литература да развият своите познания в новообособеното помещение. "Възможни са фотосесии под герба и знамената, които вече не пораждат задкулисни ангажименти".