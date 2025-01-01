Общо 25 домакинства от община Берковица получават помощ за отопление с енергийно ефективни климатици, стенни конвектори и бойлери от Европейската инициатива за климата на Германското федерално министерство на икономиката и опазването на климата, съобщиха от местната администрация.

Проектът е на стойност 20 000 евро и партньори в него са Община Берковица и неправителствените организации WWF и Habitat for Humanity. Средствата се отпускат по демонстрационни мерки за декарбонизация на домакинства, зависими от твърди горива и намиращи се в положение на енергийна бедност. Основна цел на инициативата е да подпомогне уязвимите домакинства в прехода към жилища с ниски емисии и ниско енергийно потребление в съответствие с целта на ЕС за въглеродна неутралност до 2050 година, посочват от Община Берковица.

В рамките на проекта е направено подробно проучване на енергийното потребление и характеристиките на еднофамилни жилищни сгради на територията на общината. Изготвен е калкулатор за приблизително изчисляване на показателите за енергийна ефективност и са направени анализи и предложения за декарбонизация на отоплението и намаляване на енергийното потребление.

В резултат на проучването са определени най-нуждаещите се от помощ домакинства и през миналата седмица е започнал монтаж на енергийно ефективни климатици в домовете на 20 семейства и на стенни конвектори и бойлери с WiFi управление в домовете на пет семейства, информираха от Община Берковица. От общинската администрация посочиха за БТА, че с тази инициатива Община Берковица прави още една важна крачка към по-чиста околна среда, по-ниски емисии и по-добро качество на живот за своите граждани.