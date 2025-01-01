Оттеглянето на бюджета е гражданска победа. Това каза президентът Румен Радев, който взе участие в тържественото честване на празника на Ботевград.

„Този бюджет е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната, където влизаме прибързано и с на практика антиевропейско управление“, заяви той.

Йотова: Този бюджет може бъде заплаха както за нас, българските граждани, така и за самата еврозона

„Нека не се заблуждаваме, докато хазната е в ръцете на коалиция „Магнитски“, парите ни ще бъдат в джобовете на техните тартори, ще отиват за частни „фалкони“, бизнесът ще продължава да бъде притискан, а младите ще търсят работа зад граница“, допълни президентът.

„Приветствам всички хора, които надигат глас и напомнят на социопатите и биячите в парламента, че България е и ще бъде демокрация“, категоричен бе Радев.

И добави, че депутатите, които се крият от избирателите зад стените на парламента са недостойни да представляват българския народ.